"ملک سلیمان" دومین فیلم پرفروش تاریخ سینمای ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، غلامرضا فرجی مدیر پخش و بازاریابی مرکز خدمات سینمایی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی گفت: رتبه دوم بهترین فیلم تاریخ سینمای ایران از نظر فروش، مربوط به "ملک سلیمان" است. رتبه اول به فیلم سینمایی "اخراجی‌های 2" ساخته مسعود ده نمکی اختصاص دارد.

وی درباره میزان فروش "ملک سلیمان" ادامه داد: فروش این فیلم فقط در تهران، تاکنون یک میلیارد و 330 میلیون تومان بوده است و اگر میزان فروش در شهرستان‌ها را به آن اضافه کنیم، این رقم افزایش می‌یابد که البته هنوز اکران فیلم ادامه دارد.

فرجی افزود: سقف فروش فیلم سینمایی "ملک سلیمان" 12 هفته است و در حال حاضر هفته دهم اکران را می‌گذراند و از چهارشنبه، فیلم وارد هفته یازدهم اکران خود می‌شود. هفته گذشته فروش این فیلم شش میلیون تومان بالاتر از کف فروش بود و مطمئنا سقف 12 هفته فروش را پر خواهد کرد.