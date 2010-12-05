به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حبیبالله اسماعیلزاده در حاشیه برگزاری چهارمین نمایشگاه بینالمللی حمل و نقل، ترانزیت و خدمات گمرکی اصفهان افزود: شرکتی که در بخش حمل و نقل بار و یا مسافر آغاز به فعالیت میکند باید سند کامیونهای در اختیار خود را به مالکیت شرکت درآورد این در حالیست که شرکت شخصیتی حقوقی دارد و هنگام محاسبه مالیات سهم بالایی را به خود اختصاص میدهد که این امر توجیه اقتصادی نداشته و از آنجا که این صنعت، صنعتی خدماتی است، بازگشت سرمایه در آن به شدت کاهش مییابد.
وی با اشاره به اینکه این موانع باید مرتفع شود، اظهار داشت: اجرای صحیح قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت که در سال 86 تصویب شد، میتواند بسیاری از این موانع را حذف کرده و افق روشنی را برای توسعه صنعت حمل و نقل ترسیم کند تا زمینه پیشرو بودن، خوداتکا بودن و تطابق با استانداردهای روز جهان در این صنعت فراهم شود.
اسماعیلزاده با بیان اینکه بسترهای قانونی لازم در این خصوص وجود دارد، تاکید کرد: تنها باید به فکر رفع موانع بود.
وی در ادامه در خصوص نمایشگاه حمل و نقل اصفهان گفت: این نمایشگاه را بسیار پربار میبینم چراکه شرکتهای توانمند، استقبال خوبی از برگزاری آن در اصفهان داشتهاند و کانونها و انجمنها نیز حضور چشمگیری در آن دارند.
این مشاور مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود شرکتهایی معتبر مسافربری در استان اصفهان اضافه کرد: شرکتهای مسافربری استان اصفهان هم اکنون به برندی ملی در صنعت حمل و نقل تبدیل شدهاند و حتی برخی از آنها خود تولید کننده اتوبوسهایی قابل رقابت با محصولات اروپایی هستند که این امر نشان از توان ویژه استان اصفهان در بخش حمل و نقل دارد.
اسماعیلزاده همچنین همزمانی این نمایشگاه با همایش سراسری صنعت حمل و نقل کشور در اصفهان را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: حضور 130 انجمن صنفی حمل و نقل کشور در این همایش فرصت مناسبی برای انتقال تجربه، دانش و تکنولوژیهای این صنعت است.
نظر شما