همایش های علمی عامل روشنگری تاریخ است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، داوود اسدیان صبح یکشنبه در همایش علمی دانشجویی آذربایجان و آران، افزود: موضوع های تاریخی باید برای جوانان به خوبی شکافته شود.

اسدیان تصریح کرد: با درس گرفتن از تاریخ، باید این مسائل در محیط های علمی و دانشگاهی رصد شود تا راهگشای نسل های بعد باشد.

وی خاطرنشان کرد: در دنیای امروز هم بحث دشمن متجاوز مطرح است و باید با مقایسه حال و گذشته، بتوانیم آینده را به درستی ببینیم و نقاط قوت فعلی را مشخص کنیم.

اسدیان اظهار داشت: نسل جوان و فرهیخته امروز باید با گذشته خود و کشورش آشنایی دقیقی داشته باشد.

معاون امور فرهنگی دانشگاه پیام نور تبریز یادآور شد: دشمن هنوز دست از عداوت نکشیده و هر روز مشکل جدیدی را برای کشورمان ایجاد می کند اما ایران نیز کشوری نیست که با تفرقه افکنی ها و ترورها از پای بنشیند.

اسدیان خواستار برگزاری مداوم این گونه نشست ها شد و گفت: تاریخ شناسان و محققان باید با پرداختن به چرایی و چگونگی مسائل تاریخی مانند قراردادهای ننگین گلستان و ترکمنچای، شبهات این موارد را برای جوانان برطرف کنند.

گفتنی است همایش علمی دانشجویی آذربایجان و آران با همکاری موسسه فرهنگی آران و انجمن علمی تاریخ دانشگاه پیام نور تبریز صبح یکشنبه در سالن کنفرانس این دانشگاه برگزار شد.

دکتر بهرام امیر احمدیان و دکتر منصور حقیقت پور در خصوص قراردادهای گلستان و ترکمانچای، زمینه ها و پیامدها و همچنین ایران و قفقاز فرصت ها و چالش ها سخنرانان علمی این همایش بودند.