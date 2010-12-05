عراقیها برای صادرات ایران مانع تراشی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر صادق اسکندری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، وجود تشکلهای غیر رسمی حمل و نقل عراقی در مرز حاج عمران، افزایش بی دلیل هزینه های حمل کالا از تمرچین به مقاصد در درون خاک عراق در مقایسه با سایر مرزهای ایران با آن کشور را از جمله مشکلات صادرات کالاهای ایرانی از طریق مرز تمرچین پیرانشهر به عراق دانست.

وی جلوگیری از بارگیری بیش از 16 تن کالا برای هر کامیون در طرف عراقی، عدم وجود آزمایشگاه در طرف عراق برای بررسی و اظهار نظر در مورد اقلامی که نیاز به کنترلهای بهداشتی و استاندارد در مرز تمرچین دارند و اصرار مقامات اقلیم کردستان جهت ارائه گواهی استاندارد برخی از کالاها که طبق قوانین ایران مشمول استاندارد اجباری نیستند، از دیگر مشکلات در این راستا از طرف کشورعراق است.

رشد 26 درصدی ارزش صادرات محصولات تولیدی آذربایجان غربی

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی از رشد 26 درصدی صادرات محصولات تولیدی استان از ابتدای سالجاری تا کنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: امسال صادرات تولیدی استان با افزایش 102 درصدی وزنی به یک میلیون و 109 هزار و 610 تن رسیده است.

اسکندری با بیان اینکه در ارزش صادرات تولیدی استان نیز با رشد 26 درصدی به 481 میلیون و 233 هزار و 405 دلار رسیده، بیان داشت: صادرات گمرکی استان نیز در طول هشت ماهه اخیر با صادرات وزنی 550 هزار تنی به ارزش دلاری 265 میلیون دلار دست یافته است.