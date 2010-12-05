۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۱

دولت یونان طرح ساخت مسجد آتن را تسریع می‌کند

مقامات یونانی طرحهای خود را برای ساخت یک مسجد جدید در آتن پایتخت یونان تسریع می‌کنند تا به درخواست ساکنان مسلمان پایتخت بدون مسجد اروپا پاسخ دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تانه‌آ روزنامه پرتیراژ یونان در گزارشی تأکید کرده است که دولت یونان بودجه یک مسجد موقفتی را که قرار است ظرف شش ماه در یک پایگاه نیروی دریایی در نزدیکی مرکز شهر بنا شود فراهم می‌کند. اما مسجد بزرگتر که ظرفیت 500 نفری دارد در همان منطقه تا سال 2012 ساخته می‌شود.

هزاران نفر از مسلمانان کشورهای عربی، افریقایی و هندی سالهای سال است که بدون وجود هیچ مسجد و حتی قبرستان اسلامی در این کشور زندگی می‌کنند، این درحالی است که دولتهای مختلف یونان طی سالهای متمادی وعده‌هایی بی‌پاسخ در این رابطه به مسلمانان داده‌اند.

مؤمنان مسلمان تاکنون از ساختمانهای اجاره‌ای و انبارهای مترو برای اقامه نماز استفاده کرده و در این اماکن به‌کرات هدف حملات نژادپرستان قرار گرفته‌اند. 

کد مطلب 1204234

