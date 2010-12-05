غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهارداشت: واگذاری شرکتهای بیمه البرز، دانا و آسیا از سوی دولت به سازمانها و شرکتهای شبه دولتی موجب شده شرکتهای بیمه خصوصی با مشکلات زیادی در بازار بیمه ای مواجه شوند.

وی تصریح کرد: با ورود سهام این سه شرکت شبه دولتی در بازار بورس و عرضه سهامشان در این بازار وضعیت فعلی انحصاری قطعا از بین خواهد رفت و این شرکتها نیز مجبور به کار در بازار رقابتی هستند.

غلامی افزود: در حال حاضر 21 شرکت بیمه در سطح کشور فعالیت دارند که صرفا شرکت بیمه ایران دولتی باقی مانده و 20 شرکت نیز از سوی بخش خصوصی در بخش بیمه ای فعالیت دارند.

وی گفت: در سطح کشور 21 هزار دفتر فروش بیمه فعالیت دارند که در سال گذشته این دفاتر 30 میلیون بیمه صادر کردند که به نسبت 70 میلیون جمعیت ایرانی و چندین نوع خدمات بیمه ای این تعداد صدور بیمه زیاد نبوده و می بایست حداقل دو برابر این میزان بیمه صادر می شد.

مدیرعامل شرکت بیمه نوین اضافه کرد: برای افزایش آمار صدور بیمه در سطح کشور ما نیاز به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی بیشتر در این زمینه به خصوص در بخش بیمه عمر داریم که در کشور مان بیمه عمر همچنان مجهول مانده است.



غلامی از ایجاد صندوق بیمه دولتی در کشور انتقاد کرد و بیان کرد: دولت برای کمک به خسارت دیدگان ناشی از بلایای طبیعی به خصوص فاجعه بزرگ طبیعی اقدام به ایجاد صندوق بیمه کرده و سالانه نیز اعتبار زیادی را در این صندوق برای کمک به خسارت دیدگان قرار می دهد.

وی افزود: دولت به جای ایجاد این صندوق بیمه می بایست زمینه ای را ایجاد می کرد تا کمک های این صندوق در اختیار شرکتهای بیمه در بلایای بزرگ طبیعی به عنوان جبران بخشی از خسارتهای این شرکتها واگذار می شد.

این مسئول اظهارداشت: با این طرح مردم دارایی های خود را تحت پوشش بیمه قرار می دادند و شرکتهای بیمه نیز موظف بودند براساس قرارداد منعقده با بیمه سپاران طبق قرارداد غرامت خسارتهای وارده را به مردم می پرداختند و دولت نیز دچار مشتمل نمی شد.

وی افزود: به هر حال شرکتهای بیمه در حوادث بزرگ طبیعی همانند زلزله که خسارتهای میلیاردی وارد می شود، نمی توانند با هزینه اندکشان همه آنها را جبران کنند و دولت می تواند در این نوع حوادث از محل صندوق به شرکتهای بیمه کمک کند.