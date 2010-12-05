به گزارش خبرنگار هر در گرگان، موسی بی باک صبح یکشنبه در ستاد اشتغال شهرستان افزود: با توجه به دستور العمل اجرایی قانون مذکور مشاغل خانگی شامل فعالیت مستقل، کارفرمایی و تعاونی است.

وی اظهار داشت: متقاضیانی که از طریق بانکهای عامل و بصورت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت می شود حداکثر تسهیلات 30 میلیون ریال و حداکثر مدت بازپرداخت سه سال است.

بی باک بیان داشت: به متقاضیانی که از طریق صندوق مهر امام رضا(ع) تسهیلات پرداخت می شود تا سقف 50 میلیون ریال با بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه با احتساب دوره تنفس پنج سال است.

غفور جرجانی فرماندار شهرستان آق قلا نیز گفت: حسب دستور استاندار و اهمیت موضوع اشتغال جلسات ستاد اشتغال شهرستان هر 15 روز یکبار با حضور مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان برگزار می شود.

وی از دستگاههای اجرایی مرتبط با اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی خواست تا نهایت همکاری را داشته باشند.



در ادامه جلسه در زمینه نتایج و بررسی وضعیت اشتغال ایجاد شده دستگاههای اجرایی توسط کمیته ارزیابی گزارشی ارائه شد.