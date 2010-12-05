علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه امروز مجلس در خصوص حذف چهار وزارتخانه افزود: اجرای این مصوبه به دولت واگذار شده است و دولت باید ببیند ادغام کدام وزارتخانه ها با یکدیگر در اولویت قرار دارد.

وی اظهار داشت: درباره ادغام وزارت علوم و آموزش و پرورش که پیش از این نیز مطرح شده بود اگر دولت بتواند راهکارهای درستی را بیاندیشد، مجلس با ادغام موافق است.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: با توجه به اینکه امروز نیز مجلس تصویب کرد که آموزشکده های فنی و حرفه ای به وزارت علوم منتقل شوند گامی در جهت ادغام برداشته شده است.

وی اظهار داشت: برخی قوانین مانند حذف کنکور که روی زمین مانده به دلیل جدا بودن وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش است لذا یکی از راهکارها برای اجرای مصوبه امروز و حل چنین مشکلاتی می تواند ادغام وزارت علوم و آموزش و پرورش باشد.

عباسپور افزود: اجرای این قانون به عهده دولت گذاشته شده است اما به این معنا نیست که مجلس نمی تواند در این زمینه کاری انجام دهد لذا خود مجلس نیز اختیار دارد.