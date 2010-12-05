۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۲

ووشو جوانان جهان - سنگاپور/

هژیر رحمانی هم به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد

در ادامه اولین روز از سومین دوره رقابتهای جهانی جوانان ووشو در سنگاپور یک عضو دیگر تیم ووشو ایران با غلبه بر حریف خود به مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جوانان جهان امروز صبح در سنگاپور آغاز شد که بعد ازبختیاری ، رحمانی هم به مرحله یک چهارم صعود کرد. در مبارزات وزن وزن 56- کیلوگرم ساندا مردان "هژیر رحمانی" در دو راند متوالی نماینده مصر را شکست داد و به مرحله  یک چهارم نهایی راه یافت. رحمانی فردا در این مرحله با سانداکاری از چین روبرو خواهد شد.

همچنین درتالو پسران و در فرم "چانگ چوان" رده سنی نونهالان محمد مهدی رستم خانی با امتیاز 36/9 و امیر حسین سلطانی با امتیاز 9 به  کار خود پایان دادند.  در ادامه این رقابتها امروز محمدرضا عزیزخانی در فرم "نن دائو" رده سنی نوجوانان و سید رحیم موسوی در فرم "نان چوان" رده سنی نوجوانان به اجرای فرم خواهند پرداخت.
 
رقابتهای ووشو قهرمانی جوانان به مدت پنج روز به میزبانی سنگاپور برگزار خواهد شد.
