هژیر رحمانی هم به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جوانان جهان امروز صبح در سنگاپور آغاز شد که بعد ازبختیاری ، رحمانی هم به مرحله یک چهارم صعود کرد. در مبارزات وزن وزن 56- کیلوگرم ساندا مردان "هژیر رحمانی" در دو راند متوالی نماینده مصر را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. رحمانی فردا در این مرحله با سانداکاری از چین روبرو خواهد شد.

همچنین درتالو پسران و در فرم "چانگ چوان" رده سنی نونهالان محمد مهدی رستم خانی با امتیاز 36/9 و امیر حسین سلطانی با امتیاز 9 به کار خود پایان دادند. در ادامه این رقابتها امروز محمدرضا عزیزخانی در فرم "نن دائو" رده سنی نوجوانان و سید رحیم موسوی در فرم "نان چوان" رده سنی نوجوانان به اجرای فرم خواهند پرداخت.