باقی مانده مبلغ قراردادم را صرف امور خیریه کنند شاید استیل آذین نتیجه گرفت!

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای فصل جاری لیگ برتر کمتر علاقمندی به فوتبال فکر می‌کرد تیم استیل آذین در نیم فصل نخست چنین نتایجی کسب کرده و در انتهای جدول قرار دارد.

علی کریمی در گفتگو با سایت شخصی‌اش در مورد اینکه استیل آذین در ابتدای فصل برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا بسته شد و حتی بازیکنان این تیم قول قهرمانی می دادند اما امروز این تیم را در رده هجدهم می‌بینیم، این اتفاق عجیب نیست؟، گفت: چرا اما در شرایط فعلی برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا باید روی جام حذفی تمرکز کنیم. در لیگ هم باید به فکر اعاده حیثیت باشیم و تیم را از قعر جدول بالا بکشیم، این مستلزم تلاش تمام مجموعه باشگاه است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مدتی است به خاطر نتایج ضعیف تیم، در شرایط روحی خوبی قرار ندارم، به همین دلیل تصمیم گرفتم باقی مانده مبلغ قراردادم را به باشگاه ببخشم.

هافبک تیم فوتبال استیل آذین افزود: من در مورد باقی قراردادم نمی‌خواهم تصمیم گیری کنم اما اگر خود مسئولان باشگاه صلاح می‌دانند، آن را در امور خیریه خرج کنند تا شاید دعای خیر این عزیزان به ما کمک کند. البته این یک تصمیم کاملا شخصی است که برای رسیدن به این تصمیم بیشتر از 10 روز فکر کردم تا به نتیجه رسیدم.

کریمی در مورد شکست این تیم برابر ذوب آهن هم تاکید کرد: بازی خوبی برابر ذوب‌آهن انجام دادیم اما حتی چند موقعیت خوب گلزنی هم داشتیم. به نظرم همین که بعد از این همه شکست مقابل تیم بزرگی مانند ذوب‌آهن بازی قابل قبولی ارائه کردیم، باعث امیدواری است اما به هرحال از نظر نتیجه گیری طلسم شده ایم.

" این نخستین تجربه سرمربیگری محمد خاکپور بود که با شکست همراه شد. ‌آیا این مربی می‌تواند به استیل آذین کمک کند". وی در این خصوص اظهار داشت: با خاکپور در بازی‌های آسیایی بانکوک همبازی بودم و از همان موقع وی را فردی باشخصیت دیدم. امروز هم شکل رفتار خاکپور با بازیکنان نوعی اعتماد به نفس را به تیم می‌دهد. امیدوارم در ادامه بازی‌ها با تلاش مجموعه باشگاه، بتوانیم عادت به باخت را ترک کنیم.

هافبک تیم فوتبال استیل آذین در پایان در مورد مصدومیتش گفت: به طور کامل مصدومیتم برطرف نشده است اما چون در تمرینات احساس درد زیادی نداشتم خودم خواستم در ترکیب قرار بگیرم تا شاید به تیم کمک کنم.