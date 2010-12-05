به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا خواجه سروی امروز یکشنبه در نشست خبری برنامه های وزارت علوم در آستانه 16 آذر روز دانشجو با اشاره به سابقه تاریخی روز دانشجو افزود: دانشگاه تهران در 18 آذر ماه سال 1332 قصد داشت که مدرک افتخاری به معاون رئیس جمهور آمریکا اعطا کند و دانشجویان در اعتراض به این موضوع در 16 آذر سال 1332 تجمع اعتراض آمیزی برگزار کردند که در پی این تجمع سه نفر از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران به شهادت رسیدند و در سالهای پس از انقلاب این روز به عنوان روز دانشجو نامگذاری شد.

خواجه سروی افزود: وزارت علوم خود را موظف می داند که از جنبش دانشجویی حمایت کند چون معتقد است دانشجویان به عنوان قشر نخبه جامعه در تحقق اهداف انقلاب اسلامی پیشگام هستند و در 30 سال اخیر نیز جنبش دانشجویی این اهداف را دنبال کرده است.

وی درباره سیاست وزارت علوم برای افزایش نشاط سیاسی دانشگاهها گفت: در دولت دهم سیاست ما افزایش نشاط سیاسی است و 16 آذر مناسبت خوبی برای این موضوع است متاسفانه پیش از سال 84 گروه های لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات همواره قصد داشتند که این روز را به نفع اهداف خود مصادره کنند، در صورتیکه این موضوع یک موضوع ملی است.

معاون وزیر علوم افزود: ما شأن دانشگاه را اجل از آن می دانیم که به شاخه یک حزب سیاسی تنزل پیدا کند دانشگاه باید به جامعه خط بدهد و از نظر سیاسی نیز دیگران از دانشگاه پیروی کنند نه اینکه تحت تاثیر محیط بیرونی باشد.

وی با اشاره به برنامه هایی که به مناسبت روز 16 آذر در سطح وزارت علوم و دانشگاههای کشور برگزار می شود، گفت: امسال 16 آذر مصادف با اول محرم است و اعتقاد ما بر این است که دانشگاهها 16 آذر را در ترکیب با عزاداری "اباعبدالله الحسین" گرامی بدارند.

خواجه سروی گفت: در صبح روز 16 آذر نمایندگان 4 اتحادیه تشکلهای دانشجویی به همراه مسئولان وزارت علوم بر مزار شهدای دانشجو در امام زاده عبدالله حضور می یابند و دانشگاهها نیز به مدت یک هفته برنامه هایی برای گرامیداشت دارند.

وی اضافه کرد: برای پرشور شدن مراسم 16 آذر از چهره های سیاسی ملی در دانشگاهها دعوت به عمل آمده است نشریات دانشجویی با این موضوع فعال شده و دانشگاهها به این مناسبت ویژه نامه هایی تولید می کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم حمایت از هیئت های مذهبی دانشجویی را از دیگر برنامه های وزارت علوم برای این ایام برشمرد و گفت: برای این روزها دو شعار "دانشجو و بصیرت حسینی" و "16 آذر عاشورایی" انتخاب شده است.

وی از برگزاری حداقل 3 کرسی آزاد اندیشی در هر دانشگاه به عنوان کارهای نمادین در گرامیداشت روز دانشجو خبر داد.

خواجه سروی همچنین با اشاره به فعالیت تشکلهای دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: گزارش هایی که درباره تشکلهای دانشجویی دانشگاه آزاد به ما رسیده است نشان می دهد که دانشگاه به کسانی که خواستار فعالیت هستند، کمک کرده است اما اگر موردی برخلاف این وجود دارد می توان پیگیری کرد البته تشکلهای سیاسی حساس است و هیئت های نظارت با وسواس بیشتری این موضوع را پیگیری می کنند.

وی گفت: عده ای در حال تبلیغ این موضوع هستند که تشکلهای دانشجویی از ابتدای دولت نهم کاهش داشته که آمار ما خلاف این موضوع را نشان می دهد ما شورش و آشوب را فعالیت سیاسی دانشجویی نمی دانیم و معتقدیم دانشجو باید درک و تحلیل داشته باشد و قانونمند به فعالیت خود ادامه دهد.

معاون وزیر علوم با اشاره به برنامه های ایام محرم برای دانشگاهها گفت: از تابستان سال جاری به دانشگاهها تاکید شده است که مناسبت های دینی به احسن وجه مورد بهره برداری فرهنگی قرار گیرد لذا گرامیداشت ماه محرم و صفر جزء سیاست های اصلی ما است و از هیئت های مذهبی دانشجویی حمایت می شود.

وی افزود: دانشجویان خواستار استفاده از ظرفیت امور هنری برای بیان مضامین مذهبی هستند و در این راستا گروه های تئاتری با مضامین حسینی و عاشورایی، گروه هایی تعزیه خوانی و گروه های متشکل از کارگردانان و بازیگران فیلم هایی با مضامین دینی در دانشگاهها حضور می یابند.

خواجه سروی از ارسال بسته های فرهنگی عاشورایی به دانشجویان ایرانی خارج از کشور، برگزاری سفرهای زیارتی عتبات عالیات به عنوان دیگر برنامه های گرامیداشت ایام محرم نام برد و افزود: سخنرانان مذهبی از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها به دانشگاهها می روند و در این راستا جلسات گفتگو و مناظرات و مسابقات کتابخوانی برگزار می شود.