ایران برای روشن سازی تاریخ قفقاز کاری نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بهرام احمدیان صبح یکشنبه در همایش علمی دانشجویی آذربایجان و آران، افزود: این در حالی است که کشورهای حوزه قفقاز به ویژه آذربایجانی ها تاریخ را تحریف کرده و در این باره کتاب های بسیاری نوشته اند.

وی یادآور شد: چندی پیش اطلس تاریخی آذربایجان با عنوان آذربایجان در دوره صفویه در این کشور چاپ شد که این تحریف آشکار برای ایران بسیار سنگین بود.

احمدیان با تاکید بر اینکه باید واقعیات را روشن کنیم، افزود: ایران نیز تصمیم گرفت اطلسی در این باب به چاپ برساند و با زبان علمی جواب این تحریف را بدهد.

این کارشناس مسائل قفقاز خاطرنشان کرد: ایران باید با حساسیت ویژه این روشنگری ها را به صورت دقیق به پیش ببرد در حالی که در مواقع حساس به این تحریف ها پاسخ دقیقی نداده ایم.

احمدیان تصریح کرد: به طور مثال ما همواره از شورای همکاری خلیج فارس نام برده ایم در صورتی که چنین چیزی وجود ندارد و بهتر است نام آن را تنها شورای همکاری خلیج بنامند!

وی افزود: اگر حقیقت موضوع را برای مردم بگویند در جوان ها هم حساسیت ایجاد می شود و روی تاریخ کشور دقیق تر می شوند.

این استاد دانشگاهی ادامه داد: در حالی که اکنون حساسیت ویژه ای از سوی مردم در باره تاریخ وجود ندارد و این میان کشور ما است که ضرر می کند.

اسدیان به برخی از شعارهای انحرافی در باب جدایی آذربایجان از ایران و پیوستن به جمهوری آذربایجان اشاره کرد و گفت: آذربایجان برای ایران در حکم دست راست است و باید دقت داشت که این دست است که باید به بدن بچسبد و عکس آن صادق نیست.

وی این شعارها را منحرف خواند و تاکید کرد: آذربایجانی ها همیشه تاریخ را تحریف کرده اند و ما باید با روشنگری در این زمینه از حوادث تاریخ درس بگیریم.

گفتنی است همایش علمی دانشجویی آذربایجان و آران با همکاری موسسه فرهنگی آران و انجمن علمی تاریخ دانشگاه پیام نور تبریز صبح یکشنبه در این دانشگاه برگزار شد.

در این همایش مسائلی همچون قراردادهای ترکمانچای و گلستان، زمینه ها و پیامدها و همچنین ایران و قفقاز، فرصت ها و چالش ها بررسی شد.