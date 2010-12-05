۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۴۷

علملیات آسفالت و بهسازی محور تکاب - ایرانخواه اتمام یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و ترابری تکاب از اتمام عملیات آسفالت و بهسازی محور تکاب - ایرانخواه با هدف کاهش مسافت تا کردستان در جنوبی ترین نقطه آذربایجان غربی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، بهلول عبدی صبح یکشنبه در آیین بهره برداری از این محور با اشاره به اینکه بهسازی و آسفالت 50 کیلومتر از محور فرعی تکاب- ایرانخواه طی سالهای گذشته به بهره برداری رسیده بود، افزود: عملیات اجرایی 10 کیلومتر باقی مانده نیز به پایان رسید.

وی اعتبارهزینه شده جهت اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت 10 کیلومتر از محور تکاب - ایرانخواه را هفت میلیارد و 600 میلیون ریال اعلام کرد و بیان داشت: این محور به طول 60 کیلومتر، کوتاه ترین مسیر ارتباطی شهرستان تکاب با کردستان محسوب می شود.

رئیس اداره راه و ترابری تکاب، با اشاره به اینکه بهسازی و آسفالت این محور فرعی تاثیر بسزایی در افزایش تبادلات تجاری و توسعه اقتصادی منطقه دارد، اظهار داشت: با اتمام این طرح، مسافت این شهرستان با کردستان به طول 80 کیلومتر کوتاه تر شد.

