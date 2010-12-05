علملیات آسفالت و بهسازی محور تکاب - ایرانخواه اتمام یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، بهلول عبدی صبح یکشنبه در آیین بهره برداری از این محور با اشاره به اینکه بهسازی و آسفالت 50 کیلومتر از محور فرعی تکاب- ایرانخواه طی سالهای گذشته به بهره برداری رسیده بود، افزود: عملیات اجرایی 10 کیلومتر باقی مانده نیز به پایان رسید.

وی اعتبارهزینه شده جهت اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت 10 کیلومتر از محور تکاب - ایرانخواه را هفت میلیارد و 600 میلیون ریال اعلام کرد و بیان داشت: این محور به طول 60 کیلومتر، کوتاه ترین مسیر ارتباطی شهرستان تکاب با کردستان محسوب می شود.

رئیس اداره راه و ترابری تکاب، با اشاره به اینکه بهسازی و آسفالت این محور فرعی تاثیر بسزایی در افزایش تبادلات تجاری و توسعه اقتصادی منطقه دارد، اظهار داشت: با اتمام این طرح، مسافت این شهرستان با کردستان به طول 80 کیلومتر کوتاه تر شد.