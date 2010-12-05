همکاری دانشگاه شریف در مطالعات آلودگی هوا/ ایجاد کلینیک تروما

به گزارش خبرنگار مهر، رضا روستا آزاد صبح امروز یکشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه دومین دوره مسابقات شناورهای هوشمند، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اقدامات این دانشگاه در زمینه آلودگی هوا، یاداور شد: تاکنون فعالیت هایی در زمینه انتشار آلاینده های هوا، مدل سازی و کنترل آلاینده های هوا، آب و محیط زیست از طریق مدلهای جامع و فراگیر انجام شده و در این راستا به ایجاد پژوهشکده زیست فناوری و محیط زیست اقدام کرده ایم.



وی از دعوت سازمان محیط زیست برای حضور در مطالعات آلودگی هوا خبر داد و گفت: این دانشگاه سابقه تحقیقات علمی در این حوزه را داشته است اما سازوکار مناسب در محیط زیست وجود ندارد تا مسایل زیست محیطی به خوبی دیده و راهکارهای مناسب ارائه شود از این رو این امر به صورت مکتوب به مجلس و معاون رئیس جمهور ارائه شد.

سرپرست دانشگاه صنعتی شریف به عنوان مثال به بوی نامطبوع مبادی ورود فرودگاه امام خمینی به تهران اشاره کرد و گفت: فعالیت های ناشی از صنایع چرم سازی در آن منطقه باعث ایجاد بوی نامطبوع در مبادی ورودی به پایتخت شده است. در حالی که همه کشورها تلاش می کنند مبادی ورودی به شهر را ساماندهی کنند ولی در کشور ما از آن غافل هستند.

وی به اجرای پروژه ملی برای دفع پسماندها در کشور اشاره کرد و ادامه داد: طبق این پروژه در هر استان باید محل متمرکزی برای حل مشکلات زیست محیطی و دفع پسماندها ایجاد شود که سازمان محیط زیست توجه چندانی به اجرایی شدن این پروژه نشان نداد و تنها چند میلیارد تومان اعتبار به هدر رفت در حالیکه اگر سازو کارهای مناسبی در کشور ایجاد می شد و از ظرفیتهای علمی دانشگاه استفاده می شد، مشکلات به خوبی دیده و راه حلهای مناسب نیز ارائه می شد.

وی ارتباط دانشگاه با صنعت را از اولویت های پژوهشی این دانشگاه ذکر کرد و افزود: با توجه به نیازهای اساسی کشور، سعی کردیم به جای پخش توانمندیهای علمی و پژوهشی دانشگاه در حوزه های مختلف، این توان در چند حوزه راهبردی متمرکز شود از این رو اقدام به ایجاد پژوهشکده ها و مراکز مشترک با همکاری 13 دانشکده موجود در دانشگاه و نهادهای دولتی و خصوصی کردیم.

راه اندازی پژوهشکده های مشترک در دانشگاه

وی با تاکید بر اینکه این اقدام در دنیا با عنوان "مسئولیت اجتماعی دستگاه ها و نهادها" فعالیت می کند، اظهار داشت: در این پژوهشکده های مشترک که تعداد آنها به 20 مرکز بالغ می شود، با همکاری دستگاه ها و نهادهای مربوط اقدام به رفع نیارهای اساسی کشور می شود.

سرپرست دانشگاه صنعتی شریف، مهندسی پزشکی را یکی از زمینه های همکاریهای پژوهشی با سایر نهادها نام برد و خاطرنشان کرد: اخیرا پژوهشکده مهندسی پزشکی با همکاریهای علمی میان این دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش خصوصی ایجاد شده است و امیدواریم در آینده دستاوردهای خوبی در حوزه تولید، تعمیر، نگهداری و آموزش تجهیزات پزشکی ارائه شود.

روستا آزاد از ایجاد کلینیک "تروما" از سوی این دانشگاه خبر داد و در این باره توضیح داد: ایجاد این کلینیک در دستور کار است. این کلینیک در حوزه باز توانی فعالیت می کند که با همکاری بخش خصوصی، دولتی و وزارت بهداشت راه اندازی خواهد شد.

متوقف شدن همکاری علمی دانشگاه ها با وزارت نفت

وی به همکاریهای مشترک در حوزه نفت اشاره کرد و با انتقاد از سیاستهای وزارت نفت در سالهای اخیر یاداور شد: در حوزه نفت پروژه های خوبی اجرایی شد اما در 2 سال اخیر به دلیل سیاستهای حاکم بر وزارت نفت این همکاریها متوقف شده است.

روستا آزاد با اشاره به همکاریهای علمی در حوزه وزارت دفاع ادامه داد: در این زمینه پژوهشکده هایی در دانشگاه ایجاد و ساماندهی شده است و پروژه های خوبی نیز اجرایی شد.

سرپرست دانشگاه شریف، ایجاد پژوهشکده بیوتکنولوژی را از دیگر زمینه های فعالیت های علمی این دانشگاه نام برد.