  1. استانها
  2. گلستان
۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۵

مرکز بازپروری معتادان گلستان بدون استفاده مانده است

گرگان - خبرگزاری مهر: دادستان گرگان گفت: مرکز باز پروری و درمان معتادان واقع در توسکستان به علت کمبود امکانات بدون استفاده مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس پوریانی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از زندان گرگان افزود: با تخصیص کمی اعتبار می توان آن را راه اندازی و کمک شایانی به حل مشکل اعتیاد در استان کرد.

احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان گلستان نیز گفت: با توجه به گستردگی حوزه قضائی زندانهای گرگان و گنبد، خدمت در زندانهای استان بسیار سخت بوده و نیازمند نگاه ویژه مسئولان است.

استاندار گلستان نیز از خدمات شایسته و شبانه روزی مسئولان زندان و سربازان فداکار تقدیر و تشکر کرد و گفت: انشاءالله تا پایان سال جاری اعتبار لازم جهت حل مشکلات زندانهای استان اختصاص داده خواهد شد.

جواد قناعت افزود: در سال آتی نیز برای حل مشکلات زندانهای استان مساعدت خواهد شد.
 
محمود امینی مدیرکل زندانهای استان گلستان نیز در این بازدید گزارشی از مسائل و مشکلات زندان و زندانیان، کمبودها و تنگناهای موجود، وضعیت اعتبار و آمار زندان، ارائه کرد.
کد مطلب 1204266

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها