مرکز بازپروری معتادان گلستان بدون استفاده مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس پوریانی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از زندان گرگان افزود: با تخصیص کمی اعتبار می توان آن را راه اندازی و کمک شایانی به حل مشکل اعتیاد در استان کرد.

احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان گلستان نیز گفت: با توجه به گستردگی حوزه قضائی زندانهای گرگان و گنبد، خدمت در زندانهای استان بسیار سخت بوده و نیازمند نگاه ویژه مسئولان است.

استاندار گلستان نیز از خدمات شایسته و شبانه روزی مسئولان زندان و سربازان فداکار تقدیر و تشکر کرد و گفت: انشاءالله تا پایان سال جاری اعتبار لازم جهت حل مشکلات زندانهای استان اختصاص داده خواهد شد.

جواد قناعت افزود: در سال آتی نیز برای حل مشکلات زندانهای استان مساعدت خواهد شد.

محمود امینی مدیرکل زندانهای استان گلستان نیز در این بازدید گزارشی از مسائل و مشکلات زندان و زندانیان، کمبودها و تنگناهای موجود، وضعیت اعتبار و آمار زندان، ارائه کرد.