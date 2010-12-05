۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۱

فرماندار شهرستان دنا منصوب شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی "مصطفی محمدنجار" وزیر کشور و به پیشنهاد "قوام نوذری"، استاندار کهگیلویه وبویراحمد، فرماندار شهرستان دنا منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، طی این حکم "مراد علی پیوند" به عنوان فرماندار جدید شهرستان توریستی "دنا" معرفی شد .

پیوند دارای مدرک فوق لیسانس ریاضی و با31 سال سن، یکی از جوانترین فرمانداران کشوراست.

وی به مدت چهار سال مدیر سازمان ملی جوانان استان بود و هم اکنون از اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور یاسوج نیز است.

پیوند در انتخابات دوره های نهم و دهم ریاست جمهوری، عضو شورای مرکزی ستاد حمایت مردمی استان کهگیلویه وبویراحمد از محمود احمدی نژاد بود.

پیش از پیوند، "سید عنایت الله رضوی" سرپرستی فرمانداری شهرستان دنا را بر عهده داشت.

