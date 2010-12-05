الگوی اسلامی-ایرانی برای همه جوامع بشری دنیا موثر است

حجت الاسلام حسین ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه تدوین الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت گفت: هر جامعه ای که بخواهد به آرمان های خود برسد نیازمند الگویی مشخص و بر اساس معیارها و ارزش های آن جامعه است.

بر این اساس نیز ایران با توجه به انقلاب اسلامی و ارزش ها و تفکرات جمهوری اسلامی نیازمند الگویی مشخص برای حرکت در مسیر اهداف انقلاب است و هدایتگری این الگو نیز باید از سوی مقام معظم رهبری انجام شود.

ابراهیمی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بیانات خود فرمودند که تعریف چنین الگویی در قالب قوای سه گانه نمی گنجد و کار بزرگی است که فراتر از این 3 قوه است، افزود: مقرر شده است که هر فصل یک اجلاس برای تدوین برنامه های این الگو با موضوعات مشخص برگزار شود و همچنین سازمان و یا تشکیلاتی برای ساماندهی و هدایت کار و جمع بندی این جلسات تعیین و ایجاد گردد .

وی ادامه داد: به نظر می رسد کار بزرگی و ریل گذاری برای نسل های آینده در حال انجام است و به همین دلیل کار در مدت زمان طولانی انجام خواهد گرفت.

ابراهیمی افزود: این الگوی اسلامی - ایرانی نیازمند شاخص های ویژه خودش است که آن نیز با مشارکت نخبگان و همه جریانات نخبه کشور باید انجام شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه باید خصوصیات اسلامی و ایرانی در این الگو گنجانده شود، افزود: ایرانیان در طول تاریخ نشان داده اند که خصوصیات علم آموزی و تولیدگری، علم ویژه و منحصر به خود را دارند و از آن طرف نیز اسلام ظرفیت های فوق العاده ای در خود دارد، بنابراین تدوین این الگوی اسلامی - ایرانی می تواند برای تمامی دنیا همه کشورها و فطرت های بشری موثر و مورد توجه باشد.

وی تاکید کرد: باید شاخص های عدالت، توحید، معنویت و ایمان، علم و معرفت، تلاش، کوشش، هم افزایی و وحدت و انسجام و یکپارچگی از جمله ویژگی های این الگو باشد.