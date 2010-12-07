نامزدی طولانی برای دختران خطرناک است

حجت الاسلام حسین دهنوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وقتی فردی همسر خود را بر اساس نگاه اول و عشق در یک نگاه انتخاب می کند در مرحله گفتگو دست از اصول خود برمی دارد، روایتی داریم که عشق انسان را کر و کور می کند. همچنین در بسیاری از موارد موجب می شود تا جوان بدی های طرف مقابل خود را خوبی ببیند، جوانان باید بدانند که چنین ازدواجهایی سرانجام موفقی ندارد.

وی به اهمیت محبت برای تحکیم خانواده اشاره کرد و گفت: ممکن است زن و مرد در خانه ای کوچک زندگی کنند ولی با محبت زندگی آنها بسیار بهتر از زوجی باشد که در کاخی عظیم هستند ولی چون محبت بین آنها نیست زندگی تیره ای دارند.

این کارشناس خانواده تاکید کرد: محبت جدا از عشقهای زودگذر است و باید بر اساس جاذبه ای ماندگار باشد.

وی با بیان اینکه یکی از شیوه های جدید معمول شده در بین خانواده ها نامزدی طولانی است که بسیار اشتباه و به ویژه برای دختران خطرناک است گفت: در برخی موارد نامزدی با عناوین دیگر مانند نشان کردن و یا شیرینی خوردن دختر و پسر طولانی می شود که بسیار خطرناک است چرا که دختر و پسر بدون محرم شدن مدت طولانی با هم رابطه برقرار می کنند.

حجت الاسلام دهنوی تاکید کرد: باید بلافاصله خانواده ها نسبت به خواندن خطبه عقد و ثبت آن در دفاتر رسمی اقدام کنند تا مشکلی در این زمینه ایجاد نشود.

وی با اشاره به اینکه باید زندگی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) الگو قرار گیرد افزود: مهمترین جلوه ازدواج این دو بزرگوار مسئله کفویت آنها در ایمان است چرا که هر دو مجسمه ای از ایمان بودند.

داشتن امکانات اولیه برای ازدواج لازم است

این مشاوره خانواده در مورد سخت گیری خانواده ها برای ازدواج فرزندان به عنوان یکی از دلایل تاخیر ازدواج گفت: البته نباید فراموش کنیم که داشتن امکانات اولیه برای ازدواج جوانان لازم است به طوری که پیامبر (ص) در زمان خواستگاری حضرت علی (ع) از وی سئوال کردند که چه امکانات مادی داری و زره خود را برای مهریه و مخارج عروسی به 500 دینار فروختند.

وی تاکید کرد: ولی اگر ما ادعای اسلام و ایمان داریم هیچ یک از این خواسته ها و سنتهای غلط در مورد برگزاری مراسم پرهزینه و خریدهای غیرضرور در دین اسلام وجود نداشته و حتی نهی شده است. در اسلام تاکید بر جانمایه های فردی است نه امکانات مادی.

حجت الاسلام دهنوی ادامه داد: حتی در روایات آمده که اگر برای ایمان ازدواج کنی خداوند هم مال و هم جمال را به تو عطا می کند.

وی اظهار داشت: نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که 69 درصد علت تاخیر در ازدواج جوانان توقعات بیش از حد خانواده ها، 29 درصد مشکلات مالی و سه درصد ادامه تحصیل است.