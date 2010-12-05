به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید فاضل زمانی در حاشیه برگزاری شانزدهمین نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان با تاکید بر نقش تاثیرگذار فناوری ارتباطات و اطلاعات به منظور کاهش ترافیک و عبور و مرور در جامعه، افزود: IT میتواند بسترساز ترویج فرهنگ کار در خانه و عدم لزوم حضور فیزیکی در محل کار باشد که همین امر آلایندگیهای شهری را کاهش میدهد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین عوامل آلایندگی هوا، تردد وسیع اتومبیلها و افزایش سفرهای درون شهری است، بیان داشت: فناوری اطلاعات و ارتباطات سلامت انسانها و توسعه محیط زیست را در پی دارد و هر ریال هزینه کردن برای آن سرمایه گذاری در جهت سلامت مردم محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان همچنین از مسئولان دولتی استان انتقاد کرد و خواستار نگاههای جدی آنان به نمایشگاههایی با این گستردگی در استان اصفهان شد.
زمانی همچنین پیرامون عدم حضور شرکت مخابرات در نمایشگاه سال گذشته نیز تصریح کرد: نمایشگاه سال گذشته با زمان خصوصیسازی شرکت مخابرات و ورود به بورس مقارن بود اما در سال جاری با توان بالایی وارد این نمایشگاه شدیم و قول میدهیم که هر سال با توان بالاتر و سرویسهای متعددتری در نمایشگاه شرکت کنیم.
