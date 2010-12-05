آغاز تولید زودهنگام گاز از میدان مشترک با کویت

محمود زیرکچیان زاده در گفتگو با مهر با اشاره به سیاست وزارت نفت مبنی بر تعیین و تکلیف طرح توسعه تمامی میادین مشترک نفت و گاز، از آغاز طرح توسعه میدان مشترک گازی با کویت خبر داد و گفت: در حال حاضر عملیات توسعه میدان آرش به منظور آغاز تولید زودهنگام گاز در خلیج فارس آغاز شده است.

مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ایران با اعلام اینکه توسعه این میدان دریایی با ساخت ، نصب و راه اندازی یک جکت در خلیج فارس آغاز شده است، تصریح کرد: به زودی حفاری دریایی در این میدان مشترک گازی در خلیج فارس آغاز می شود.

وی با تاکید بر در دستور کار قرار گرفتن حفر چهار حلقه چاه گازی در میدان آرش، اظهار کرد: ایران برای توسعه این میدان مشترک گازی دیپلماسی فعال انرژی را با کشور کویت در دستور کار خود دارد.

در همین حال فاروق الزنکی رئیس شرکت نفت کویت اخیرا در خصوص آخرین وضعیت توسعه میدان مشترک گازی آرش (الدوره) با اشاره به تامین نیازهای گازی کویت با توسعه این میدان مشترک با ایران، اعلام کرده است: هم اکنون کویت گاز کافی برای تامین تقاضای نیروگاهها در اختیار ندارد و مجبور است سوخت این واحدها را از ذخایر نفتی تامین کند.

در حال حاضر این همسایه جنوب غربی ایران روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز از میادین نفتی و 145 میلیون فوت مکعب گاز نیز از میادین گازی استخراج می کند و قصد دارد تولید گاز را تا سال 2030 میلادی با چهار برابر افزایش به 4 میلیارد فوت مکعب در روز افزایش دهد.

به گزارش مهر، میدان مشترک آرش در شمال غربی خلیج فارس و مشترک میان ایران، کویت و عربستان قرار گرفته است که از دهه 1960 میلادی تاکنون در خصوص نحوه استخراج ذخایر گازی این میدان اختلاف وجود دارد.

در سال 1977 میلادی این میدان گازی توسط ایران کشف و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در سال 1992 میلادی اولین چاه اکتشافی این میدان را حفاری کرد.

در شرایط فعلی مطالعات لرزه نگاری سه بعدی و توسعه این میدان مشترک توسط شرکت ملی نفت در دست انجام است.

ذخیره گاز میدان آرش حدود یک تریلیون فوت مکعب و ذخیره نفت درجای این میدان حدود 310 میلیون بشکه برآورد می شود.

اختصاص 3.4 میلیارد دلار اعتبار به طرحهای نفتی خلیج فارس

زیرکچیان زاده در ادامه در خصوص میزان منابع مالی و اعتباری اختصاص یافته به طرح توسعه میادین نفت و گاز ایران در خلیج فارس، توضیح داد: در سالجاری پیشنهاد دریافت سه میلیارد و 700 میلیون دلار اعتبار پیشنهاد شده بود.

مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ایران با تاکید بر اینکه در هشت ماهه نخست سالجاری در مجموع سه میلیارد و 400 میلیون دلار اعتبار تامین شده است، بیان کرد: تاکنون حدود 1.2 میلیارد دلار از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت به این پروژه ها اختصاص یافته است.

این عضو هیئت مدیره شرکت نفت فلات قاره ایران با اعلام اینکه حدود 2 تا 2.2 میلیارد دلار هم قرار است از محل فاند انرژیها به طرحهای نفت و گاز ایران در خلیج فارس اختصاص یابد، خاطر نشان کرد: اولویت اول اختصاص این منابع مالی به میادین مشترک و مرزی خواهد بود.