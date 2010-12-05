به گزارش خبرنگار مهر، دویست و ششمین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون قایقرانی شب گذشته با حضور رئیس، اعضا این فدراسیون و با بررسی نتایج به دست آمده در رشته های مختلف قایقرانی شامل دراگون بت، روئینگ، اسلالوم، آبهای آرام و بادبانی برگزار شد.

در این جلسه وضعیت برخی از مربیان خارجی و عملکرد آنها نیز مورد بحث و بررسی اعضاء هیئت رئیسه قرار گرفت و مقرر شد با در نظر گرفتن نتایج ضعیف و نه چندان رضایت بخش برخی از این رشته قرارداد مربیان خارجی حاضر به اتمام برسد.

بعد از اینکه فدراسیون قایقرانی قرارداد"ژیگا اوچاک" مربی اسلوونیایی تیم ملی اسلالوم(آبهای خروشان) را سه ماه زودتر از موعد فسخ کرد قرار داد 4 مربی دیگر هم بدین ترتیب فسخ خواهد شد. در رشته بادبانی با "اریک لوکا" مربی اهل استونی و "دیوید میرالتا" مربی اهل اسپانیا، در دراگون بت نیز با " پولیاکف" از کشور روسیه و "جان گریفیس" از انگلستان قطع همکاری شد.

همچنین هیئت رئیسه فدراسیون قایقرانی با بررسی عملکرد تیم های آبهای آرام و روئینگ و رشته بادبانی در قایق اپتمیست با ادامه همکاری مربیان خارجی این تیم ها موافقت کرد. بدین ترتیب "لیوچون" مربی چینی تیم ملی روئینگ مردان، "دیوید هیل" مربی انگلیسی تیم ملی روئینگ بانوان، "لوتار شفر" مربی لمانی تیم آبهای آرام و "خالد پرویز" مربی تیم اپتمیست بادبانی مربیانی هستند که به کار خود در راس تیم های ملی قایقرانی ایران ادامه می دهند.