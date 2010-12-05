مشکلات فرهنگی کردستان با همایشهای صوری حل نمی شود

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج و در خصوص کارکرد دوره آموزشی کشوری ائمه جماعات اهل سنت مدارس غرب کشور که هفته گذشته در سنندج برگزار شد، اظهار داشت:‌ در این حرکت انقلابی و موثر شکی نیست اما باید کارکرد و محتوی این همایش ها منجر به تحول بنیادی در حوزه فرهنگ دینی شود .

وی با اعلام اینکه روحانیان و معلمان درس معارف اسلامی و دینی در مدارس و دانشگاه ها باید عالم به زمان و مسلط به فن هنرمندانه منبر و تدریس باشند، افزود: مقام معظم رهبری بر تخصص محوری مبلغین دین تاکید ویژه دارند و در سخنرانی های مختلف بر عملیاتی شدن این نگاه و جهان بینی اصرار می فرمایند.

رسالت معلمان و اساتید دینی سنگین است

حجت الاسلام صفی یاری رسالت معلمان و اساتید دروس دینی را در مراکز آموزشی استان سنگین دانست و گفت: دریچه های ورود به عرصه فرهنگی باز است و هرکس با هر دیدگاه و سطح معلومات علمی در این حوزه فعالیت می کند .

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان بر تخصص محوری حوزه فرهنگ دینی در استان تاکید کرد و بیان داشت: نگاه تخصص محوری و طبقه بندی مباحث و احکام فقهی در اکثر استان های کشور عملیاتی شده است ولی متاسفانه هنوز در استان کردستان این نگاه شکل نگرفته و باید دستگاه ها و سازمان های متولی در این حوزه ورود پیدا کنند که تبلیغات اسلامی آمادگی لازم برای همکاری و مشارکت در این حوزه را اعلام می کند.

لزوم شکل گیری مهندسی فرهنگی در استان کردستان

وی با اعلام اینکه با جلوه نمایی زیبایی های سطحی، مشکلات فرهنگی استان جراحی و درمان نمی شود، خاطرنشان کرد: تا زمانی که مسئولان دستگاه های مرتبط به وجود مشکلات فرهنگی در استان معترف نباشند مهندسی فرهنگی شکل نمی گیرد و این مهندسی فرهنگی هم نیازمند همکاری و مشارکت تمامی دستگاه ها و سازمان های متولی مباحث فرهنگی در کردستان است .

حجت الاسلام صفی یاری تغییر و تحول زیر ساخت و ساختارهای فرهنگ دینی در استان را ضرورتی انکار ناپذیر دانست و افزود: این استان خط مقدم جبهه فرهنگی در کشور است و این حساسیت باید در تولید برنامه های صدا و سیمای مرکز کردستان و سایر رسانه های جمعی محسوس باشد.

کردستان خط مقدم جبهه فرهنگی در کشور است

مدیر کل تبلیغات اسلامی کردستان با اعلام اینکه شبیخون فرهنگی دشمنان هم اکنون استان را تهدید می کند، یادآور شد: متاسفانه دشمنان از خلا مدیریت فرهنگ دینی سواستفاده می کنند و با تدابیر و تجهیزات مدرن و پیشرفته درصدد استحاله فکری جوانان هستند و این وضعیت تلاش برای مقابله با دسیسه های دشمن در استان کردستان را به عنوان یک اولویت و نیاز اصلی مطرح کرده است .

وی عنوان کرد: ذهن جوانان کرد پاک و بر محور خداگرایی و دین داری است اما تعامل غلط و عالم به زمان نبودن روحانیون دینی فضای عمومی و مراکز آموزش و قشر جوان را نیز دین زده کرده است و باید هر چه سریعتر تجدید نظر جدی در مباحث مربوط به این بخش در استان صورت گیرد.

تصمیمهای غیرکارشناسی منجر به دین گریزی جوانان می شود

صفی یاری اظهار داشت: این رویکرد غیر کارشناسی و غیرعلمی که منجر به دین گریزی جوانان می شود، به ریشه دین ضربه می زند .

وی روح و روان جوانان استان را تشنه آب زلال دین عنوان کرد و افزود: ما روحانیان و مبلغان دینی نسبت به آگاه کردن علمی جوانان کوتاهی کرده ایم و تاکنون نتوانسته ایم به ذهن پرسشگر آنان پاسخ بدهیم .