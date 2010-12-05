امیدوارم در حوزه آوا و نوای عاشورایی مردم را به شور بیاوریم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانهای اجتماع آئینی اصحاب فرهنگ وهنردرموضوع شناخت آواها و نواهای عاشورایی با عنوان"خیمهها و نجواها" صبح امروز با حضور رامین حیدری فاروقی طراح ، مدیر هنری و مجری طرح این برنامه برگزار شد.
در ابتدای این نشست محمد رسول صادقی درباره برنامههایی که قرار است در ایام محرم برگزار شود گفت: در دهه اول محرم قرار است اپرای عروسکی" عاشورا" به کارگردانی بهروز غریب پور در تالار وحدت اجرا شود . در دهه دوم محرم نیز نمایش"یک دامان ماه و ستاره" به کارگردانی امیر دژاکام در تالار وحدت اجرا میشود.
وی ادامه داد: همچنین نمایش"مسافران کوفه" به کارگردانی کورش زارعی دربرج آزادی و همایش آئینهای عاشورایی توسط نخبگان عاشورایی و نمایشگاه عکس مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" به همت مسعود پاکدل عکاس سریال در تالار وحدت برپا میشود.
در ادامه این نشست رامین حیدری فاروقی طراح و مجری طرح" خیمه ها و نجواها" با بیان این نکته که تلاش شده در ارائه این مجموعه فعالیتی پژوهشی در حوزه آواها و نواهای عاشورایی انجام شود گفت: ما تا کنون در حوزه آوا و نوا چه در حوزه سوگ و چه در حوزه سور برنامهای نداشتهایم. خوشبختانه بنیاد فرهنگی رودکی تلاش کرده داشتههای موجود در این زمینهها را که در کشور وجود دارد اما کمتر به آنها پرداخت شده است را به معرض نمایش بگذارد.
وی افزود: در این برنامه که به مدت 10 شب از روز اول تا دهم ماه محرم از ساعت 19 تا 23 در تالار وحدت برگزار میشود نزدیک به 200گروه از سراسر کشور برنامه های خود را اجرا میکنند. جهانگیر نصیری بخش پژوهشی و تحقیق این برنامه را برعهده دارد و از افراد معتمد و قابل احترام در زمینه آئینهای عاشورایی نیز دعوت به عمل آمده است.
فاروقی ادامه داد: برنامه"خیمهها و نجواها" سه بخش اصلی دارد. بخش اول نمونههای دعوت کننده به حوزه سوگ مانند "اشتلمخوانی"، "پیشخوانی"، "بحر طویل" و.... اجرا میشود. بخش دوم شامل مراسمهای آئینی شهرهای مختلف ایران است که علاوه جنبه آوایی جنبه نمایشی هم دارند.
وی خاطرنشان کرد: در بخش سوم این مراسم گروه کر فیلارمونیک ایران همکاری با ما را پذیرفته اند و برنامه جذابی را اجرا میکنند. شعر این برنامه را خودم مدتها قبل گفتهام که آقای حقگو لطف کردند قطعهای بر این شعر نوشتند. این بخش از برنامه تنها قسمتی است که هر شب تکرار میشود.در ابتدای این برنامه نیز قرآن در دستگاههای مختلف و با لهجههای متفاوت تلاوت میشود.
فاروقی ادامه داد: برنامه هایی که روی صحنه اجرا میشوند تقریبا آنونس گونه هستند و بیشتر از 4 دقیقه به طول نمیانجامند. اصل این برنامه ها به صورت میدانی در بیرون تالار نمایش داده می شوند. از انجائیکه قرار است در تالار وحدت فضای سوگ حکمفرما شود فضای صوتی طراحی شده است که در سالن پخش میشود تا مدعوین در حال و هوای عاشورا قرار گیرند.
وی بیان کرد: بین بخش دوم و سوم مراسم از مهمانان پذیرایی به عمل میآید. در این مدت مهمانان می توانند از نزدیک به دیدن سوگواری مناطق مختلف بروند که در خیمههایی در فضای بیرونی تالار وحدت به نمایش درمیآید. همچنین هر شب دو مطلب کوتاه درباره وقایع عاشورا به عنوان مثال "داستان مسلم بن عقیل" در اختیار مدعوین قرار میگیرد که در پایان این 10 شب میتواند به صورت سندی از وقایع کربلا در نزد مهمانان بماند.
مدیر هنری برنامه "خیمهها و نجواها" گفت: در سالن پائین تالار وحدت سه نفر از اساتید نقاشی قهوه خانهای همزمان نقاشی میکنند و خدمات مختلفی هم در خیمههای برپا شده به مهمانان ارائه میشود. در این برنامه گفتار تنها 7 دقیقه است و تلاش شده برنامه های پژوهشی ارائه شده برای مهمانان کسل کننده نباشد تا آنها بیشتربتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند. تلاش شده درطول این مراسم وحدت رویه به لحاظ گرافیکی رعایت شود. بنابراین از نماد جذاب پرنده در همه جای این تالار استفاده شده است.
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم تلاش برای ارائه این برنامه سرآغازی برای بازتولید فرهنگ باشد و امیدوارم بتوانیم برنامه بعدی که ارائه میدهیم در حوزه سور باشد. از آنجائیکه جای بخشهای نوایی و آوایی در کشور ما خالی به نظر میرسد تلاش کردهایم این برنامهها را دراولویت قراردهیم. و با اجرای این برنامه مهمانان را در این حوزهها به وجد بیاوریم.
وی در پایان این مراسم گفت: در این برنامه بلیط فروشی وجود ندارد بلکه قرار است اصحاب فرهنگ و هنر به این مراسم دعوت شوند تا جایی داشته باشند که با خیال راحت بتوانند مراسم سوگواری را تماشا کنند. حامی مالی این برنامه صندوق مولیالموحدین(ع)، شرکت سرمایهگذاری قدیر، بانک ملی و از همه مهمتر معاونت هنری وزارت ارشاد اسلامی آقای حمید شاهآبادی بودند که حمایتهای بسیاری در زمینههای مختلف از ما کردند.
در پایان این مراسم حیدری فاروقی به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت و پذیرایی از مدعوین به عمل آمد.
نظر شما