تمامی مینی بوسهای تهران فرسوده اند

پیمان سنندجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سهم اتوبوسها در آلودگی هوای تهران کمتر از یک درصد است اما مینی بوسهای فرسوده آلودگی نسبتا زیادی را تولید می کنند به همین دلیل نوسازی این خودروها با جدیت دنبال می شود.

وی با اشاره به اینکه در مجموع یکهزار و 250 مینی بوس در تهران فعال است که تمامی آنها فرسوده بوده و باید نوسازی شود افزود: بر اساس هماهنگی های انجام شده با وزارت کشور و سازمان محیط زیست، وام و تسهیلات ویژه ای به اسقاط مینی بوسهای فرسوده و جایگزینی مینی بوسهای جدید اختصاص می یابد تا مالکان مینی بوسهای فرسوده بتوانند با مقدار کمی آورده، خودروی خود را نوسازی کنند.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تصریح کرد: اخیرا یکصد دستگاه مینی بوس فرسوده از رده خارج و میدل باس جایگزین آنها شده است. همچنین تا پایان سال هم خروج 500 دستگاه مینی بوس فرسوده در دستور کار قرار دارد و در تلاشیم تا به جای آنها مینی بوسهای باکیفیت فیات را جایگزین کنیم.

سنندجی افزود: بقیه مینی بوسهای فرسوده نیز در سال آتی نوسازی می شوند تا دیگر این خودروهای فرسوده با تردد خود سبب آلودگی هوا و کاهش سطح خدمات رسانی به شهروندان نشوند.





