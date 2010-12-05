600 گفتمان دینی در اردبیل برگزار می ‌شود

حجت الاسلام یداله نعمتی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: این تعداد گفتمان دینی با همکاری موسسه دانش پژوهان و سازمان آموزش و پرورش در مدارس استان برگزار خواهد شد.

وی آسیبهای اجتماعی، فلسفه ظهور و مهدویت، قیام امام حسین (ع)، مسئله تقلید، هویت یابی، جنگ نرم و... را از مهمترین موضوعات این گفتمانها در مدارس عنوان کرد.

دبیر اجرایی گفتمانهای دینی و رابط اقامه نماز تبلیغات اسلامی استان اضافه کرد: این گفتمانها با هدف پاسخگویی به سئوالات و شبهات جوانان برگزار می ‌شود.

وی همچنین از کسب رتبه دوم کشوری توسط تبلیغات اسلامی استان در "در طرح توسعه و ترویج فرهنگ نماز" خبر داد و افزود: این مهم با تلاشها و فعالیتهای این سازمان در رشد و توسعه موضوعات مرتبط با نماز محقق شده است.

نعمتی برگزاری دوره آموزشی ویژه کارکنان، گفتمانهای دینی با موضوع نماز و ارتباط با خدا در بین دانش آموزان مدارس، اعزام ائمه جماعات به مدارس و مساجد ادارات، برگزاری مراسمات مرتبط با نماز، برگزاری جشن تکلیف، مشارکت با سایر ارگانها در اقامه نماز ظهر و... را از جمله این فعالیتها برشمرد.

وی ابراز داشت: برگزاری نماز ظهر عاشورا، پخش اذان ظهر در ادارات، برگزاری آموزش تجوید الصلاه، مسابقات متنوع با موضوع نماز در استان، تعمیر و تجهیز و بهسازی نماز خانه ها و... از دیگر برنامه های مهم این سازمان در ترویج و توسعه فرهنگ نماز در استان بوده است.

