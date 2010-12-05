۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۲۲

600 گفتمان دینی در اردبیل برگزار می ‌شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی گفتمانهای دینی تبلیغات اسلامی استان اردبیل از برگزاری 600 گفتمان دینی در ایام ماه محرم در این استان خبر داد.

حجت الاسلام یداله نعمتی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: این تعداد گفتمان دینی با همکاری موسسه دانش پژوهان و سازمان آموزش و پرورش در مدارس استان برگزار خواهد شد.

وی آسیبهای اجتماعی، فلسفه ظهور و مهدویت، قیام امام حسین (ع)، مسئله تقلید، هویت یابی، جنگ نرم و... را از مهمترین موضوعات این گفتمانها در مدارس عنوان کرد.

دبیر اجرایی گفتمانهای دینی و رابط اقامه نماز تبلیغات اسلامی استان اضافه کرد: این گفتمانها با هدف پاسخگویی به سئوالات و شبهات جوانان برگزار می ‌شود.

وی همچنین از کسب رتبه دوم کشوری توسط تبلیغات اسلامی استان در "در طرح توسعه و ترویج فرهنگ نماز" خبر داد و افزود: این مهم با تلاشها و فعالیتهای این سازمان در رشد و توسعه موضوعات مرتبط با نماز محقق شده است.

نعمتی برگزاری دوره آموزشی ویژه کارکنان، گفتمانهای دینی با موضوع نماز و ارتباط با خدا در بین دانش آموزان مدارس، اعزام ائمه جماعات به مدارس و مساجد ادارات، برگزاری مراسمات مرتبط با نماز، برگزاری جشن تکلیف، مشارکت با سایر ارگانها در اقامه نماز ظهر و... را از جمله این فعالیتها برشمرد.

وی ابراز داشت: برگزاری نماز ظهر عاشورا، پخش اذان ظهر در ادارات، برگزاری آموزش تجوید الصلاه، مسابقات متنوع با موضوع نماز در استان، تعمیر و تجهیز و بهسازی نماز خانه ها و... از دیگر برنامه های مهم این سازمان در ترویج و توسعه فرهنگ نماز در استان بوده است.
 

