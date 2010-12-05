رمضانی در فینال تپانچه راپید فایر نهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و پنجمین دوره رقابت‌های تیراندازی قهرمانی ارتش های جهان در "ریودوژانیرو" برزیل با حضور 202 تیرانداز از 30 کشور امروز یکشنبه به کار خود در رشته‌های باقیمانده پایان داد. در این روز زینب رمضانی در تپانچه راپید فایر 25 متر در مرحله نهایی با 563 امتیاز در رده نهم جهان ایستاد. وی در دور مقدماتی با 573 امتیاز به عنوان نفر نخست جواز حضور در مرحله نهایی را از آن خود کرده بود.

حمیدرضا کردلو دیگر نماینده ایران در این اسلحه ودر بخش مردان هم با 563 امتیاز در رده سی وهشتم قرار گرفت. در تفنگ سه وضعیت زنان هم زینب نجاریان با 565 امتیاز در رده بیست و یکم، صفیه صحراگرد با 559 امتیاز در رده بیست و هفتم و هانیه خندان با 555 امتیاز در رده سی وچهارم ایستادند.