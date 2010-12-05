نمایشگاه بین المللی سنگ در تهران راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال علیپور افزود: این شرکت در ادامه ساماندهی صنوف مختلف تاکنون پروژه های متعددی را به مرحله بهره برداری رسانده که راه اندازی نمایشگاه سنگ نیز از دیگر برنامه ها است.

مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل با اشاره به اینکه انتقال سنگ تراشان و سنگ فروشان در ادامه ساماندهی این صنف در دستور کار شرکت قرار دارد ادامه داد: هم اکنون سنگ تراشان و سنگ بریها از خیابان فداییان اسلام به شمس آباد منتقل شده اند.

وی گفت: شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل پیش بینی راه اندازی نمایشگاه بین المللی فروش سنگ را در خیابان فداییان اسلام کرده و اقدامات اولیه آن نیز انجام شده است.



