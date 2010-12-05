250 غرفه متنوع در نمایشگاه کتاب گلستان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه در گرگان افزود: برگزاری مسابقات فرهنگی، غرفه‌های اختصاصی برخی موضوعات و نشستهای علمی فرهنگی در حاشیه برگزاری نمایشگاه از ویژگیهای منحصر به فرد آن است.

وی از حضور500 ناشر و جمعی از چهره‌های نام‌آشنای سطح کشور در پنجمین نمایشگاه کتاب گلستان خبر داد و افزود: نشستی با موضوع طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با حضور تشکلهای دانشجویی از برنامه‌های جنبی نمایشگاه است.

وی همچنین تصریح کرد: هرساله شاهد حضور پررنگ و پر مخاطب کتابخانه‌های عمومی استان به عنوان یکی از غرفه‌های جنبی نمایشگاه هستیم و امسال نیز این غرفه به معرفی نرم‌افزار نمایه و همچنین امکانات دیجیتال در کتابخانه‌های عمومی استان خواهند پرداخت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به غرفه‌های اختصاصی کتاب در نمایشگاه اظهار داشت: غرفه ویژه قران کریم با توجه به اهانتی که به این کتاب آسمانی شده است، غرفه بسیج و بصیرت به جنگ نرم دشمن و در غرفه محرم کتابهایی با این موضوع مورد استفاده علاقمندان قرار می‌گیرد.

پنجمین نمایشگاه کتاب گلستان، یکصد و هفتاد و ششمین نمایشگاه کتاب استانی است که تا بیستم آذر ماه در گرگان دایر است.



