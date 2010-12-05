۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۳

250 غرفه متنوع در نمایشگاه کتاب گلستان دایر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از برپایی 250 غرفه متنوع در نمایشگاه بزرگ کتاب استان به عنوان یکی از خصوصیات برجسته آن یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه در گرگان افزود: برگزاری مسابقات فرهنگی، غرفه‌های اختصاصی برخی موضوعات و نشستهای علمی فرهنگی در حاشیه برگزاری نمایشگاه از ویژگیهای منحصر به فرد آن است.

وی از حضور500 ناشر و جمعی از چهره‌های نام‌آشنای سطح کشور در پنجمین نمایشگاه کتاب گلستان خبر داد و افزود: نشستی با موضوع طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با حضور تشکلهای دانشجویی از برنامه‌های جنبی نمایشگاه است.

وی همچنین تصریح کرد: هرساله شاهد حضور پررنگ و پر مخاطب کتابخانه‌های عمومی استان به عنوان یکی از غرفه‌های جنبی نمایشگاه هستیم و امسال نیز این غرفه به معرفی نرم‌افزار نمایه و همچنین امکانات دیجیتال در کتابخانه‌های عمومی استان خواهند پرداخت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به غرفه‌های اختصاصی کتاب در نمایشگاه اظهار داشت: غرفه ویژه قران کریم با توجه به اهانتی که به این کتاب آسمانی شده است، غرفه بسیج و بصیرت به جنگ نرم دشمن و در غرفه محرم کتابهایی با این موضوع مورد استفاده علاقمندان قرار می‌گیرد.

پنجمین نمایشگاه کتاب گلستان، یکصد و هفتاد و ششمین نمایشگاه کتاب استانی است که تا بیستم آذر ماه در گرگان دایر است.
 
 

