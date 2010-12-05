مرکز آمار ایجاد 1 میلیون فرصت شغلی جدید را تائید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی ظهر امروز(یکشنبه) در جلسه شورای عالی اشتغال با بیان اینکه دولت در سال جاری در امر اشتغالزایی به تجارب و نتایج مطلوبی دست پیدا کرده است، گفت: شورای عالی اشتغال تصمیم دارد سال آینده با به کارگیری تمام توان دولت دست به اقدامات بزرگتری بزند و کشور را به یک کارگاه بزرگ تبدیل کند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه اشتغالزایی را یکی از مهمترین وظایف دولت برشمرد و گفت: دولت سال آینده با استفاده از امکانات و اعتبارات صندوق توسعه ملی طرح‌های جدیدی برای ایجاد اشتغال در کشور ارائه خواهد کرد و بدون شک گام‌های بلندی در این راستا برداشته خواهد شد.

در این جلسه در خصوص ارتقای سقف مقرر اعتبار برای طرح‌های بنگاه‌های زودبازده بحث و تصمیم گیری شد.

رئیس مرکز آمار ایران نیز در این نشست گزارشی در خصوص طرح آمارگیری از نیروی کار، 5 عامل موثر بر تغیرات نرخ بیکاری، مقایسه نرخ بیکاری به تفکیک فصول سال و روشهای مورد استفاده برای اطمینان از نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار را ارائه کرد.