طرح سراسری زوج و فرد ترافیک تهران را 40 درصد کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی پیش از ظهر یکشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح زوج و فرد گفت: در اثر آلودگی بیش از حد هوای تهران و به دنبال آن بر اساس مصوبه هیئت دولت طرح زوج و فرد توسط پلیس در نقاط مختلف تهران اجرا شد.

وی ادامه داد: طی این طرح در بیش از 600 نقطه تهران ایستگاه های ثابت و سیار پلیس راهور مستقر شد.

رحیمی گفت: بسیاری از افراد تصور می کردند که ترافیک تهران راه برون رفتی ندارد اما با اجرای طرح زوج و فرد اکنون به نقطه ای رسیدیم که توانستیم با اراده جمعی ترافیک تهران را 40 درصد کاهش دهیم.

رئیس پلیس راهور تهران گفت: اگر این طرح هفته گذشته در تهران اجرا نمی شد پیش از اینها به حالت اضطرار می رسیدیم زیرا 80 درصد آلودگی هوای تهران و کلانشهرهای دیگر از خودروها و موتورسیکلت هاست.

وی گفت: با همکاری ناوگان حمل و نقل عمومی در حال حاضر اکثر شهروندان در رسیدن به مقصدشان زمان کمتری را سپری می کنند.

رحیمی گفت: مردم خواهان استقرار طرح زوج و فرد در تهران هستند به نحوی که هر روز شاهد کاهش حجم افراد متخلف در اجرای این طرح هستیم.

وی گفت: کسانی که طرح زوج و فرد را اجرا نکنند در هر نقطه ای که از سوی پلیس مشاهده شوند جریمه شده و از تردد آنان جلوگیری می شود.

رحیمی گفت: با اجرای این طرح مردم تنها 3 روز در طول هفته را نمی توانند از خودروهای خود استفاده کنند اما در 4 روز دیگر و هر روزه بعد از ساعت 7 می توانند از خودروهای خود استفاده کنند.

وی افزود: در اجرای طرح زوج و فرد خودروهای دارای طرح ترافیک، خودروهای امدادی، خودروهای سازمانی و سرویس های مدارس مستثنی هستند.

رحیمی گفت: طرح سراسری زوج و فرد تا زمان اعلام هیئت دولت در تهران ادامه می یابد.

وی از لغو صدور مجوزهای روزانه و هفتگی طرح ترافیک خبر داد و گفت: افرادی که دارای طرح ترافیک بودند اما در روزهای ابتدایی اجرای طرح زوج و فرد از سوی پلیس جریمه شدند جریمه آنان بخشیده می شود.

رئیس پلیس راهور تهران گفت: در طول هفته گذشته با اجرای طرح زوج و فرد در مورد 275 هزار خودرو اعمال قانون شده و 43 هزار خودرو و موتورسیکلت فاقد معایه فنی و یا دودزا برای رفع عیب به مراکز معاینه فنی هدایت شدند.

رحیمی با اشاره به راه اندازی گشت مشترک پلیس و تاکسیرانی گفت: راه اندازی این گشت روز گذشته در استانداری مطرح شد که اکنون در حال تعیین نیروهای این گشت ها هستیم.

وی با اشاره به استقرار ماموران راهور در مبادی ورودی اتوبان ها و بزرگراه ها گفت: ماموران در ورودی اتوبان ها و بزرگراه ها اقدام به توبیخ خودروها و موتورسیکلت های دودزا می کنند.

وی گفت: خودروهایی که به علت نداشتن معاینه فنی و یا دودزا بودن از سوی پلیس راهور توقیف می شوند باید ظرف مدت 5 روز نسبت به برطرف کردن معایب خود اقدام کنند.

رحیمی افزود: در برخورد با خودروهای دودزا پلیس تفاوتی میان خودروهای دولتی، عمومی و یا خصوصی قائل نمی شود.