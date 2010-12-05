بررسی شعر نیمایی در "عصر روشن"

علیرضا بهرامی دبیر این نشست‌ها با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: نشست این هفته به دلیل تقارن پنجشنبه قبل با عید غدیر و همچنین تعطیلات آخر هفته گذشته، با دوهفته تاخیر در پنجشنبه هفته جاری (18 آذر) برگزار می‌شود.

وی افزود: موضوع نشست هفته جاری "بحثی درباره شعر نیمایی" است که با حضور مفتون امینی، علیرضا طبایی و خودِ من (بهرامی) برگزار می‌شود.

بهرامی با اشاره به نظرگاه‌های متفاوت به تحولات شعر نیمایی، افزود: فکر می‌کنم دو میهمان اصلی نشست "عصر روشن" بتوانند دو نظرگاه اصلی متفاوت درباره شعر نیمایی را تشریح کنند.

دبیر این نشست‌ها همچنین از شعرخوانی تعدادی از شاعران از جمله اسماعیل رها، حسن فدایی، محمود لشگری، حسن فرازمند، ناهید یوسفی، پونه ندایی و سجاد صاحبان زند در نشست ادبی "عصر روشن" خبر داد.

به گفته وی نشست "عصر روشن" ساعت 15:30 روز پنجشنبه 18 آذر در محل فروشگاه کتاب روشن واقع در ضلع شمالشرقی تقاطع خیابان‌های سمیه و مفتح برگزار می‌شود.