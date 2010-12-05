نرخ تورم به 9.7 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1383 ( 359 قلم کالا و خدمت ) در آبان ماه 1389 نشان می دهد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان ماه 1389 نسبت به ماه قبل 1.1 درصد افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 12.5 درصد رشد داشته است.



همچنین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه 1389 نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه 1388 معادل 9.7 درصد است، این درحالی است که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیر ، مرداد، شهریور و مهرماه امسال به ترتیب 9.1 ، 8.8 ، 8.9 و 9.2درصد بوده است.

در عین حال، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 10.4 درصد، در اردیبهشت ماه 9.9 و در خردادماه 9.4 درصد گزارش شده است. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی تورم ناشی از آزادسازی قیمتها را خارج از اراده بانک مرکزی عنوان کرده است.