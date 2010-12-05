دو مقام ارشد دولتی چین پشت پرده حمله سایبری به گوگل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعات جدید در پی بررسی اسناد محرمانه توسط وب سایت ویکی لیکس افشا شده نشان می دهند از سال 2002 تا به حال چین حملات سایبری متعددی را متوجه گوگل کرده است. در یکی از این اسناد آمده است یک تماس تلفنی به خوبی نقش چین را در ایجاد اختلال در سیستم های گوگل به اثبات رسانده است، بر اساس این تماس تلفنی این عملیات توسط کمیته دائمی قانونگذار چین رهبری شده است.

در این سند آمده است طی این مکالمه تلفنی اعلام شده حملات سایبری به گوگل تحت نظر دفتر اطلاعات شورای دولتی جمهوری خلق چین به رهبری "لی چانگ چون" و "ژو یونگ کانگ" رهبری شده است، این دو فرد از اعضای قانونگذار حزب کمونیست بوده و همچنین "ژو" یکی از مقامات ارشد دفاعی کشور چین به شمار می رود.

در این مکالمه که توسط فردی چینی که با طبقه حاکم چین ارتباط فامیلی دارد انجام گرفته، هر گونه آگاهی درباره فردی که حمله سایبری را رهبری کرده انکار می شود. این فرد اعلام کرده یکی از زیردستان "چنچون" و دو مقام ارشد دولتی با اجرای این طرح موافقت کرده اند اما از اینکه آیا این افراد خود حمله سایبری را رهبری کرده اند یا نه اظهار بی اطلاعی کرد. هنوز مشخص نیست این حمله سایبری چگونه اجرا شده است.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، در اوایل سال جاری کشور چین و شرکت گوگل جدال بر سر مسئله سانسور را آغاز کردند اما این نزاع در ماه جولای، زمانی که گوگل به آرامی خدمات خود را در چین محدود و سپس متوقف کرد، به ثبات و آرامش رسید.