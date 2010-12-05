درآمدهای مالیاتی مستقیم در زنجان 25 درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عادل علیپور ظهر یکشنبه در جلسه ستاد درآمد استان زنجان، اظهار داشت: مالیات مستقیمی که در هشت ماهه نخست امسال وصول شده، 69 میلیارد و 692 میلیون تومان است که این رقم در مقایسه با آنچه که مصوب شده است،25.4 درصد افزایش وصولی را نشان می دهد.

علیپور با بیان اینکه اگر 133 میلیارد تومان را بر یک دوازدهم تقسیم کنیم، 88 میلیارد و 700 میلیون تومان تا آخر آبان ماه باید وصول می شد، خاطرنشان کرد: این در حالیست که تا آخر آبان ماه امسال، 93 میلیارد و 400 میلیون تومان وصول شده و استان در این زمینه موفقیت های خوبی داشته است.

وی افزود: معمولاً ترکیب درآمدی استانها بر اساس مالیات است، بگونه ای که در این زمینه سهم مالیات استان حدود 94 درصد است و6.9 درصد نیز سهم درآمدهای غیر مالیاتی و دستگاه های اجرایی و درآمدهای متفرقه است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: در این مدت، میزان مالیات غیر مستقیمی که وصول شده است، 15 میلیارد و 100 میلیون تومان است که این رقم نیز در مقایسه با آنچه که برای هشت ماهه اول امسال و به میزان 21 میلیارد و 500 میلیون تومان مصوب شده بود، 30 درصد کاهش داشته است.

علیپور یادآور شد: مالیات غیر مستقیم وصول شده در هشت ماهه اول سال گذشته نیز 14 میلیارد و 800 میلیون تومان است.

وی با مقایسه درآمدهای مصوب و تحقق یافته تا آبان ماه امسال در استان با سالهای گذشته، بیان کرد: تحقق مالیات استان در زمینه مالیات مستقیم افزایش، مالیات غیر مستقیم کاهش و همچنین در سایر درآمدها نیز کاهش داشته است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان زنجان اظهار داشت: در مجموع درآمدهای مالیاتی مستقیم 25 درصد افزایش، مالیات غیر مستقیم 30 درصد کاهش و سایر درآمدها که سهم دستگاه ها می باشد، 25 درصد کاهش وجود داشته است.

علیپور حداکثر وصولی سهم درآمدهای دستگاه های استان را توسط اداره کل ثبت اسناد استان و کمترین وصولی را در اداره کار و امور اجتماعی دانست و گفت: پیش بینی برای وصول درآمدهای عمومی استان در سال 90 بر مبنای برنامه و درآمدهای پنج سال اخیر صورت گرفته است.

وی افزود: پیش بینی ها برای سال آینده، تحقق رقم 145 میلیارد و 700 میلیون تومان است که این رقم در مقایسه با 133 میلیارد تومان امسال استان، 26 درصد افزایش داشته است.

علیپور یادآور شد: با توجه به اینکه 12 رقم شغلی در استان امسال مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می شوند، پیش بینی می شود درآمدهای مالیاتی استان نیز افزایش یابد و البته امیدواریم این روند افزایش در سال های آینده نیز ادامه یابد.