آغاز مرحله طراحی مسابقه شناورهای هوشمند

به گزارش خبرنگار مهر، بابک شعبانی صبح امروز یکشنبه در مراسم افتتاح دومین دوره مسابقات شناورهای هوشمند، با بیان اینکه اولین دوره مسابقات شناورهای هوشمند در سال 86 با عنوان طراحی و ساخت شناورهای بدون سرنشین برگزار شد، افزود: اولین دوره این رقابت ها که در سه مرحله طراحی مفهومی، طراحی جزئیات و ساخت و نمایش برگزار شد، از مهرماه سال 86 آغاز شد و تا مهر ماه سال 87 ادامه داشت.

وی زمان بر بودن این رقابت ها را ویژگیهای این مسابقات نام برد و اظهار داشت: دومین دوره مسابقات شناورها با عنوان شناورهای هوشمند در دو مرحله "طراحی" و "ساخت" با هدف ارائه ایده های طراحی، طراحی دقیق و ساخت شناورهای بدون سرنشین و به کارگیری ابزارهای هوشمندسازی از امروز 14 آذرماه آغاز می شود.

دبیر کمیته روابط عمومی و تبلیغات مسابقات شناورهای هوشمند مرحله اول این دوره از رقابت ها را طراحی شناورها ذکر کرد و ادامه داد: در این دوره 68 تیم از دانشگاه های کشور حضور دارند. در این مرحله تیمها باید شناورهایی را طراحی کنند که بتوانند مسیر 150 کیلومتری را طی کنند و عملیات مورد نظر را به صورت هوشمند انجام دهند.

شعبانی با تاکید بر اینکه مرحله نهایی این مسابقات در تیرماه سال 1390 برگزار می شود، یاداور شد: مرحله نهایی شامل ساخت و نمایش است که در این مرحله شناورهای ساخته شده باید تست های مربوط به شتاب، سرعت، توقف، کشش، حرکت هوشمند در مسیر دایره ای و تست مارپیچ را بگذرانند.

وی اضافه کرد: تیم های برتر در مراسم اختتامیه که هفته اول مردادماه 1390 برگزار می شود، معرفی خواهند شد.