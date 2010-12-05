  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۴۰

آغاز مرحله طراحی مسابقه شناورهای هوشمند

دبیر کمیته روابط عمومی و تبلیغات مسابقات شناورهای هوشمند با بیان اینکه از امروز 14 آذرماه مرحله طراحی شناورهای هوشمند آغاز می شود، گفت: مرحله دوم این مسابقات در تیرماه 1390 که شامل ساخت و نمایش است، برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک شعبانی صبح امروز یکشنبه در مراسم افتتاح دومین دوره مسابقات شناورهای هوشمند، با بیان اینکه اولین دوره مسابقات شناورهای هوشمند در سال 86 با عنوان طراحی و ساخت شناورهای بدون سرنشین برگزار شد، افزود: اولین دوره این رقابت ها که در سه مرحله طراحی مفهومی، طراحی جزئیات و ساخت و نمایش برگزار شد، از مهرماه سال 86 آغاز شد و تا مهر ماه سال 87 ادامه داشت.

وی زمان بر بودن این رقابت ها را ویژگیهای این مسابقات نام برد و اظهار داشت: دومین دوره مسابقات شناورها با عنوان شناورهای هوشمند در دو مرحله "طراحی" و "ساخت" با هدف ارائه ایده های طراحی، طراحی دقیق و ساخت شناورهای بدون سرنشین و به کارگیری ابزارهای هوشمندسازی از امروز 14 آذرماه آغاز می شود.

دبیر کمیته روابط عمومی و تبلیغات مسابقات شناورهای هوشمند مرحله اول این دوره از رقابت ها را طراحی شناورها ذکر کرد و ادامه داد: در این دوره 68 تیم از دانشگاه های کشور حضور دارند. در این مرحله تیمها باید شناورهایی را طراحی کنند که بتوانند مسیر 150 کیلومتری را طی کنند و عملیات مورد نظر را به صورت هوشمند انجام دهند.

شعبانی با تاکید بر اینکه مرحله نهایی این مسابقات در تیرماه سال 1390 برگزار می شود، یاداور شد: مرحله نهایی شامل ساخت و نمایش است که در این مرحله شناورهای ساخته شده باید تست های مربوط به شتاب، سرعت، توقف، کشش، حرکت هوشمند در مسیر دایره ای و تست مارپیچ را بگذرانند.

وی اضافه کرد: تیم های برتر در مراسم اختتامیه که هفته اول مردادماه 1390 برگزار می شود، معرفی خواهند شد.

کد مطلب 1204331

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها