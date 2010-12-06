آمریکا می خواهد بذر نفاق را در منطقه بپاشد/ ایران از غرب انتظار واقع گرایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر،"اسفندیار رحیم مشایی" رئیس دفتررئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با "زونتاگ سایتونگ" آلمانی درپاسخ به این پرسش که بنا بر اسناد ویکی لیکس کشورهای عربی از واشنگتن درخواست کرده اند که به ایران حمله کند، واکنش تهران به این موضوع چگونه است، اظهار داشت: این اسناد نمی تواند موثق باشد. همچنین بسیاری از کشورهای عربی این اطلاعات را تکذیب کرده اند. ما این اسناد را به عنوان قسمتی از سیاست خصمانه آمریکا علیه کشورمان ارزیابی می کنیم.

وی افزود: آمریکاییها مدتهاست تلاش می کنند نشان دهند که کشورهای منطقه علیه ایران هستند و از کشور ما می ترسند. آنها می خواهند بذر نفاق را در منطقه بپاشند.

مشایی دربخش دیگری از این گفتگو درباره خبری از ویکی لیکس مبنی بر اینکه کره شمالی موشکهای میانبرد به ایران تحویل می دهد اظهار داشت: آن هم قسمتی از تبلیغات غرب مبنی بر این است که نشان داده شود ایران بدون شرط یک برنامه هسته ای نظامی را دنبال می کند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد که ما در ایران یک ضرب المثل درباره افرادی که همیشه دروغ می گویند داریم که می گوید به روباه گفتند شاهدت کیست گفت دمم. اگر ما هم از آمریکاییها سوال کنیم شاهدتان درباره این اطلاعات کذب چیست آنها می گویند کارشناسان خودمان.

مشایی درباره ادعای ویکی لیکس مبنی بر بیماری رهبر انقلابمان اظهار داشت: رهبر ما از بهترین وضعیت سلامت برخوردار بوده ، ملاقات های مردمی را می پذیرد و سفرهایی را انجام می دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که ایران چه انتظاراتی از مذاکرات ‍ژنو دارد، گفت: ما انتظار واقع گرایی داریم. دیگرجریانات سابق بر این مذاکرات حکمفرما نیست. پیش شرطها تغییر کرده اند. زمانی که ما مذاکرات خود با غرب را شروع کردیم تنها سه سانتریفیوژ داشتیم اما حالا دیگر موضوع تعداد سنتریفیوژهای ما نیست.

وی افزود: ما از نظر تکنیکی در شرایطی هستیم که می توانیم اورانیوم را بیست درصد غنی سازی کنیم. ما می خواهیم حقوق ما در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به رسمیت شناخته شود و این امکان را داشته باشیم که با کشورهای دیگر در این راستا همکاری کنیم.

مشایی در پاسخ به این پرسش که اگر غرب ایران را به عنوان قدرت هسته ای غیر نظامی به رسمیت بشناسد آیا ایران در قبال آن روی غنی سازی اورانیوم تا سقف بیست درصد انصراف می دهد، اظهار داشت: در این باره ما باید مذاکره کنیم. تا به حال اعتمادسازی نشده است. اورانیوم با غنای بیست درصد هیچ خطری ندارد.

وی افزود: آنچه که در ارتباط با پروتکل الحاقی بوده است را ما قبلا رعایت کردیم اما هیچ قدردانی از ما صورت نگرفت. تنها چیزی که ما می توانیم در رابطه با مسائل امنیتی در این راستا بگوییم این است که تمام اقداماتی که ما انجام می دهیم اهداف صلح آمیز را دنبال می کنند.

رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به این پرسش که حمایت ایران ازمذاکره با غرب بعد از صدور قطعنامه های جدید علیه تهران به منزله تسلیم شدن در برابر این بلوک است، اظهار داشت: ما قبل از صدور قطعنامه هم آماده برای انجام مذاکرات بودیم. ما همراه با برزیل و ترکیه یک بیانیه متناسب را ارائه دادیم. اما آمریکا و متحدانش بدون قیدو شرط خواستار قطعنامه شدند. قطعنامه هیچ دستاوردی ندارد.

وی افزود: اگر شما اعتقاد دارید که با قطنامه می توانید به نتیجه برسید من می توانم به شما این پیشنهاد را بدهم که مذاکرات را یک سال به تعویق بیندازید.

وی در باره تاثیر ویروس "استاکس نت" بر سیستم های ایرانی نیز اظهار داشت که آن هیچ تاثیری روی روند کار ما نداشت.

مشایی درباره کشته شدن دو استاد فیزیک ایرانی نیز توضیح داد که تحقیقات در این باره ادامه دارد. اما نتیجه واضح است. ما می توانیم با توجه به تجربیات حدس بزنیم که چه کسی پشت این فاجعه مخفی شده است. آنها همان افرادی هستند که در تلاشند ایران را از دستیابی به تکنولوژیهای پیشرفته اتمی باز دارند.