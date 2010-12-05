شهرداریها ملزم به اختصاص بودجه برای دوچرخه سواری می شوند

نرگس کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه طرح الزام شهرداریها به توسعه دوچرخه سواری به شورایعالی استانها ارایه شده و به زودی بررسی می شود افزود: بر اساس این طرح شوراها مکلف می شوند در بودجه های سالیانه، شهرداریها را ملزم کنند در ساخت و سازهای جدید شهری به ویژه در شهرکهای جدید فضاهایی را برای تردد دوچرخه سواران پیش بینی و تجهیز کنند.

وی با اشاره به اینکه با توجه به مشکلات زیست محیطی به ویژه در کلان شهرهای کشور هم اکنون ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری در برخی کلان شهرها آغاز شده ادامه داد: هم اکنون شهرداریهایی مانند تهران و اصفهان در این زمینه پیش قدم شده اند ولی با تصویب این طرح شهرداریها ملزم می شوند طبق برنامه معین دوچرخه سواری را در شهرهای خود گسترش دهند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورایعالی استانها اظهار داشت: این طرح بعد از تصویب در شورایعالی استانها به تمامی شهرداریهای شهرهای کوچک و بزرگ ابلاغ می شود و شهرداریها بر اساس توان و ظرفیت خود ملزم به اجرای آن می شوند.