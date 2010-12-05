میرعلایی از پشت صحنه فیلم سینمایی "ندارها" بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میرعلایی به همراه پژمان لشگریپور معاون فرهنگی و جعفر گودرزی مشاور مدیر عامل و مدیر روابط عمومی فارابی با حضور سرصحنه فیلم سینمایی "ندارها" از نزدیک در جریان تولید این فیلم قرار گرفتند. گروه فیلمبرداری هنگام بازدید مدیر عامل فارابی، در خیابان ری تهران در یک بازارچه مشغول فیلمبرداری سکانس 9 بودند که در این سکانس پژمان بازغی به عنوان بازیگر حضور داشت.
در این فیلم پژمان بازغى، هانیه توسلى، مریم بوبانى، محسن تنابنده ، حشمت آرمیده، هاشم روحانى، حسین مسلمى، مهرنوش غزاله، حدیث غیاثوند، سپیده خدابندهلو، حسین افشار، آرشاک نوکاسیان، پروین ملکى، علىاصغر یوسفیان، لاچین دربندى، امان رحیمى، دنیا حیدرى، مهرداد همراهى و سیدجعفر خلفى نقشآفرینی میکنند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: اون میگفت خدا به هر کسی این فرصت و لیاقت رو نمیده که بتونه در حق دیگران خوبی کنه ... چه به داراش چه به نداراش میگفت اشتباه ما از همین جا شروع شد از اینکه وسوسه شدیم این فرصت رو به زور از خدا بگیریم.
عوامل تولید این فیلم عبارتند از فیلمنامه علیرضا طالبزاده، برنامهریز و دستیار اول کارگردان مجتبى خادم زاده، منشى صحنه فاطمه سادات سیّدى، عکاس سحاب زریباف، مدیر فیلمبردارى ساعد نیکذات، طراح صحنه و لباس سعید آهنگرانى، طراح چهره پردازی راحله نعمتزاده، طراح جلوههای ویژه اصغر پورهاجریان، تهیهکننده محمدرضا عرب، مجرى طرح و مدیر تولید علیرضا ابوالقاسمىنژاد.
عرب پیش از این فیلم سینمایی "آخرین ملکه زمین" را ساخته که از جشنوارههای مختلف جوایزی دریافت کرده است.
