آموزش پیشگیری از بیماری ایدز در قالب طرح آموزش همگانی

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، با اشاره به نزدیکی روز جهانی ایدز افزود: به دلیل اهمیت این بیماری و فراهم کردن زمینه های آموزش پیشگیری از بیماری ایدز دهم تا 16 آذر ماه به نام این بیماری ثبت جهانی شده است.

وی در تشریح برنامه های این دوره آموزشی دراستان البرز عنوان کرد: مطالب آموزشی در این طرح از طریق توزیع برشور، عکس، بنر و سیستم های صوتی و تصویری در زمینه راههای ابتلا به ایدز و پیشگیری و کنترل این ببماری در سطح شهرهای استان البرز اطلاع رسانی شده است.

این مسئول یادآور شد: استانداری البرز نیز از دستگاههای اجرایی و مردم دعوت کرده است در انجام برنامه های آموزشی این طرح، همکاری بیشتری داشته باشند.

مشارکت در اطلاع رسانی، حفاظت ازخود و دیگران و پرهیز از اعتیاد و رفتار پرخطر از مواردی است که اطلاعیه این استانداری بر رعایت آنها تاکید شده است.