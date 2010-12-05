تلاش ویژه ایران برای تولید مواد اولیه سوخت هسته ای

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علی اکبر صالحی ظهر امروزیکشنبه در مراسم تحویل نخستین محموله تولید کیک زرد به کارخانه یو سی اف که در کارخانه بندرعباس تولید شده بود، افزود: در آینده نه چندان دور شاهد بهره برداری معدن ساغند یزد نیز خواهیم بود و فعالیتهای ما دراین عرصه مضاعف شده است،همچنین معدن کیک زرد اردکان نیز با شتاب بیشتری اکتشاف و استخراج آن انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: کل کشور را از لحاظ اکتشاف، استخراج و تعیین معادن اورانیوم تا پنج سال آینده فعال خواهیم کرد به طوری که مجموعه زیاد سوخت کشور را بتوان تولید کرد.

صالحی خطاب به مخالفان پیشرفت هسته ای ایران که آنان را جنایتکاران و بدکاران خواند، گفت: از همین جا به شما اعلام می کنیم که ما تا آخرین قدم ایستاده ایم و مقاومت درس اول انقلاب است و یقین بدانید که این حرفها شعار نیست و حرکات اهریمنی شما را مایوس می کنیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به شهادت شهید شهریاری در ترور کور هفته گذشته درتهران اظهار داشت: امروز که یک هفته از شهادت این دانشمند می گذرد شاهد یک دستاورد قابل توجهی هستیم و بدخواهان و کینه توزان که همواره تلاش می کنند یاس و ناامیدی را در میان مهندسان وجوانان ملت ما رواج دهند، امروز تصادفا پس از یک هفته این مراسم با تحویل اولین محموله کیک زرد تولید داخل مقارن شده است.

وی ادامه داد: غربیها به این نکته دل بسته بودند که ممکن است ایران گرفتار تولید مواد اولیه سوخت هسته ای شود اما اکنون شاهد هستیم که اولین محموله کیک زرد گچین بندرعباس به سایت هسته ای ایران که البته زیر نظر آژانس است وارد شده است.

صالحی با اشاره به اینکه ما متعهد به تعهدات خود هستیم، خاطرنشان کرد: اولین محموله کیک زرد اکنون دریافت شده و این حرکت به طور مستمر ادامه می یابد.

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین اظهار داشت: ملت ایران شاهد دستاوردی فرخنده در این روز بزرگ است.