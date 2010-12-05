اعزام یکهزار روحانی مبلغ به مدارس در دهه اول محرم

محمد تقی فخریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در دهه اول محرم امسال با هماهنگی حوزه علمیه قم و موسسات فرهنگی مختلف حدود یک هزار طلبه جوان را در سراسر کشور به مدارس مختلف اعزام می کنیم تا به امر تبلیغ و عزاداری در مدارس بپردازند.

مدیرکل فعالیتهای قرآنی، فرهنگی و اردوهای دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: همچنین محصولات فرهنگی مختلفی را برای دانش آموزان تهیه کرده ایم که همزمان با آغاز محرم و حضور روحانیون در مدارس میان آنها توزیع می شود.

فخریان با بیان اینکه خلاصه کتاب "حماسه حسینی" استاد شهید مرتضی مطهری در 100 هزار تیراژ در بین دانش آموزان دوره متوسطه توزیع می شود، گفت: همچنین مجله الکترونیکی بیرق را نیز در 100 هزار نسخه در اختیار مدارس قرار می دهیم.

وی از ایجاد 313 خیمه عزاداری حسینی در برخی از مدارس نیز خبر داد و گفت: در روز هشتم ماه محرم مصادف با روز حضرت علی اکبر علیه السلام نیز هیئت های عزاداری دانش آموزان نیز در خیابانها عزاداری می کنند.