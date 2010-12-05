  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۴۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اعزام یکهزار روحانی مبلغ به مدارس در دهه اول محرم

مدیرکل فعالیتهای قرآنی، فرهنگی و اردوهای دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش از اعزام یکهزار روحانی مبلغ در دهه اول محرم به مدارس خبر داد.

محمد تقی فخریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در دهه اول محرم امسال با هماهنگی حوزه علمیه قم و موسسات فرهنگی مختلف حدود یک هزار طلبه جوان را در سراسر کشور به مدارس مختلف اعزام می کنیم تا به امر تبلیغ و عزاداری در مدارس بپردازند.

مدیرکل فعالیتهای قرآنی، فرهنگی و اردوهای دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: همچنین محصولات فرهنگی مختلفی را برای دانش آموزان تهیه کرده ایم که همزمان با آغاز محرم و حضور روحانیون در مدارس میان آنها توزیع می شود.

فخریان با بیان اینکه خلاصه کتاب "حماسه حسینی" استاد شهید مرتضی مطهری در 100 هزار تیراژ در بین دانش آموزان دوره متوسطه توزیع می شود، گفت: همچنین مجله الکترونیکی بیرق را نیز در 100 هزار نسخه در اختیار مدارس قرار می دهیم.

وی از ایجاد 313 خیمه عزاداری حسینی در برخی از مدارس نیز خبر داد و گفت: در روز هشتم ماه محرم مصادف با روز حضرت علی اکبر علیه السلام نیز هیئت های عزاداری دانش آموزان نیز در خیابانها عزاداری می کنند.

کد مطلب 1204344

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها