به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست خبری هشتمین دوره انتخاب کتاب‌های آموزشی "رشد "با حضور محمد ناصری دبیر این جشنواره و محبت الله همتی معاون دفتر انتشارات کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش در ساختمان معاونت پژوهشی برگزار شد.

محمد ناصری در این نشست گفت: برخی ناشران استانداردهای مدنظر آموزش و پرورش را زیر پا می‌گذارند و باید با آنها برخورد شود.

وی افزود: دفتر انتشارات کمک آموزشی عمری 50 ساله دارد و از زمان تاسیس مهمترین هدفش مطالعه فرهنگ کتابخوانی بود.

ناصری ادامه داد: کار این دفتر انتشارات مجلات پیک پیش از انقلاب و انتشار مجلات رشد پس از انقلاب بود و هم‌اکنون و در دوره فعلی دو فعالیت عمده انجام می‌دهد.

وی این دو فعالیت عمده را این‌گونه توضیح داد: انتشار 31 هزار عنوان مجله رشد برای خانواده فرهنگیان اعم از دانش آموزان و اولیا و غیره و سامان بخشیدن به کتابهای آموزشی از عمده این فعالیتها بود.



مدیرکل دفتر انتشارات کمک آموزشی با اشاره به اینکه جشنواره کتابهای آموزشی رشد از سال 79 آغاز شده، تصریح کرد: ساماندهی کتاب‌های آموزشی به عنوان عمده فعالیت آموزشی در کشور ما بسیار حایز اهمیت است.

وی ادامه داد: دو دسته از دانش آموزان از کتابهای کمک آموزشی استفاده می‌کنند که دسته اول دانش‌آموزان "دیرفهم" هستند که برای سهل‌تر شدن مفاهیم از این کتاب‌‌ها استفاده می‌کنند و دسته دوم دانش‌آموزان "تیزهوش" هستند که برای عمیق تر کردن فهم خود از این کتاب‌ها بهره می‌گیرند.

ناصری تاکید کرد: یکی از اهداف آموزش و پرورش توسعه مفاهیم درسی برای دانش آموزان است و این رسالت برعهده کتابهای غیر درسی و آموزشی است.

به گفته وی، این مساله سبب می‌شود بازار بزرگی برای همه اقشار اعم از نویسندگان، ناشران، مولفان و مترجمان پدید آید و گاهی برخی از ناشران در این بازار خلاف جریان آموزش و پروش حرکت کنند

ناصری با اشاره به این که نباید ناشران بدون در نظر گرفتن اهداف آموزش و پرورش به استانداردها لطمه‌ای وارد کنند، بیان کرد: ما کتاب‌هایی را به خانواده‌ها معرفی می کنیم که بر طبق استانداردهایمان باشد.

وی از برگزاری نشست روز یکشنبه بین ناشران و نویسندگان مخالف و موافق طرح کتب حل المسائل خبر داد و گفت: اینکه این کتب برای نظام آموزشی تهدید است یا فرصت در این جلسه مطرح می‌شود.

مدیرکل دفتر انتشارات کمک آموزشی درباره هشتمین جشنواره کتابهای آموزشی رشد گفت: در سال 79 که نخستین دوره این جشنواره برگزار شد تنها 18 درصد کتب به استانداردهای ما نزدیک بودند اما هم اکنون این میزان به 50 درصد رسیده است.

وی افزود: این مساله نشان دهنده این است که اگر ما اهداف و استانداردهای را به خوبی برای ناشران توضیح دهیم و آنها را مشخص کنیم آنها می‌توانند عمل کنند.

ناصری همچنین از تصویب "مهر استاندارد سازمان پژوهش" بر روی کتاب‌های درسی خبر داد و تاکید کرد: در هشتصد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش به ریاست محمود احمدی نژاد این مساله تصویب و به زودی به تمامی سازمان‌ها و نهادها ابلاغ می‌شود.



وی گفت: از این پس تنها کتاب‌هایی از لحاظ آموزشی اعتبار دارند که مهر استاندارد سازمان پژوهش را داشته باشند در غیر این‌صورت برخورد قانونی با آنها صورت می‌گیرد.

مدیرکل دفتر انتشارات کمک آموزشی زمان برگزاری هشتمین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد را 29 آذرماه جاری اعلام کرد و افزود: در این روز نفرات برتر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران معرفی می‌شوند.



وی هدف از برگزاری این جشنواره را تبیین و انتقال سیاست‌ها، توضیح اهداف و برنامه‌های آموزش و پرورش در زمینه انتشار کتاب‌های آموزشی در حوزه‌های درسی ابتدایی، پیش دبستانی، راهنمایی، کتاب‌های مرجع و آی. سی. تی بیان کرد.

ناصری تصریح کرد:‌ این جشنواره در دو بخش انتخاب اثر و فعالیت‌های جنبی برگزار می‌شود و در 19 رشته درسی یک برگزیده و یک تقدیری خواهد داشت.

دبیر هشتمین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد ادامه داد: یک هزار و 994 اثر به جشنواره ارائه شد که از بین یک هزار و 90 اثر انتخاب و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همتی: کتب کمک آموزشی در سطح کشور عادلانه توزیع نمی‌شود

معاون دفتر انتشارات کمک آموزشی نیز در این نشست گفت: هم‌اکنون سرانه کتاب‌های غیر درسی برای دانش‌آموزان 3 کتاب است و متاسفانه توزیع کتاب در سراسر کشور عادلانه نیست.

محبت الله همتی درباره نحوه تشخیص استانداردهای لازم هر کتاب با اهداف آموزش و پرورش گفت: این مساله در جزواتی در اختیار ناشران قرار می‌گیرد که هم‌اکنون در حال تجدید نظر و به روز کردن آنها هستیم.

همتی با اشاره به تحقیق انجام شده در سال 84- 83 ادامه داد: این تحقیق در سطح شهر تهران انجام شده و توصیه معلم، تشخیص خود اولیا، توصیه معلم سال قبل، استفاده فرزند بزرگتر و توصیه اقوام به ترتیب به عنوان نحوه انتخاب کتاب آموزشی عنوان شده است.

وی بیان کرد: آشنایی معلمان مدرسه سبب می‌شود کتاب‌های آموزشی مناسب معرفی شود و کتاب‌های نامناسب در مقابل آنها رنگ ببازد.

معاون دفتر انتشارات کمک آموزشی با اشاره به اینکه در آن سال هر دانش‌آموز به طور متوسط 7 هزار تومان برای خرید کتاب هزینه می‌کرد، تصریح کرد: پنج سال از آن زمانی که سرانه هر دانش‌آموز سه کتاب بود می‌گذرد.

به گفته وی، در دوره فعلی هر دانش‌آموزی که خانواده‌اش از لحاظ اقتصادی در شرایط بهتری باشند به طور قطع از کتب بیشتری بهره می‌برند و این سبب توزیع ناعادلانه سرانه می‌شود.