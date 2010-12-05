به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علی اکبر صالحی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما می خواهیم وضعیتی را فراهم کنیم که طرف مقابل از وضعیت ایجاد شده آبرومندانه برون رفت داشته باشد.

وی با اشاره به برخی از سیاه نمایی هایی که در افکار عمومی نسبت به وضعیت هسته ای ایران ایجاد شده، گفت: ایران در هیچ زمینه ای مشکلی ندارد و نمونه آن تولید 35 کیلو سوخت هسته ای بود.

صالحی همچنین ادامه داد: در شهریور سال آینده اولین تجهیزات مجتمع سوخت رآکتور تهران را تولید خواهیم کرد.

معاون رئیس جمهور در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه برخی بر این باور بودند که ایران نمی تواند اکتشاف و استخراج کیک زرد داشته باشد، گفت: این در حالیست که اکنون شاهد تحویل اولین محموله کیک زرد ایران هستیم.

آژانس بین المللی نباید اطلاعات محرمانه و غیر ضروری را منتشر کند

رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه ما نمی توانیم اطلاعات لازم در خصوص وزن نخستین محموله کیک زرد را ارائه دهیم، گفت: البته آژانس بین المللی انرژی اتمی این اطلاعات را خواهد داشت.

صالحی ادامه داد: اما این دلیلی نیست که بخواهند این اطلاعات را منعکس کنند و گلایه ما از آژانس این است که ضرورت انعکاس این اطلاعات نیست.

وی اظهار داشت: در خصوص میزان اورانیوم هم گلایه ما همین است و ما نمی پذیریم آژانس بین المللی انرژی اتمی این میزان را اعلام کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی در خصوص ایجاد بانک هسته ای اظهار داشت: روسها نیز یک بار در این خصوص صحبت هایی را مطرح کردند اما اکنون آمریکا و آژانس مقدمات یک بانک سوخت را پیشنهاد کردند که شرایط آنها غیر قابل قبول است.

صالحی ادامه داد: آنها در شرایط خود زمینه ای را فراهم کرده اند که با کوچکترین بهانه ای می توانند کاری کنند که سوخت به دست هر کشوری که بخواهند نرسد.

وی گفت: اگر تضمینی برای تامین سوخت مستر نیروگاه ها باشد ما مخالفتی نداریم به شرطی که این انتقال سوخت متوقف نشود.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: البته ما تلاش می کنیم تا نیازهای اصلیمان را در داخل کشور تامین کنیم و از این خط نیز عبور کرده ایم.

صالحی همچنین ادامه داد: اگربانکی تشکیل شود آماده ارائه خدمات هستیم و برای همکاری با کشورها اعلام آمادگی می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ما در اف ام پی تلاش می کنیم بتوانیم سوخت نیروگاه بوشهر را تامین کنیم، اظهار داشت: روسها قرار شد سوخت تحت لیسانس خود را برای بوشهر تامین کنند اما اگر یک کنسرسیوم که بخشی از آن در روسیه و بخش دیگرش در داخل ایران باشد تامین شود در صورت توافق روسها آنها می توانند از توانمندیهای ما استفاده کنند.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت : امروز اف ام پی فعال است و مجتمعهای مجازی رآکتور آب سنگین دارد تولید می شود و وقتی که رآکتور در دو و سه سال آینده راه اندازی شود ما باید برای تستها سوخت مجازی داشته باشیم و تنها تفاوت سوخت مجازی با سوخت حقیقی این است که این سوخت اورانیوم ندارد.

صالحی با اشاره به اینکه ما یک کارخانه بزرگ برای تولید سوخت صفحه ای برای تولید سوخت رآکتور هسته ای تهران را در حال طراحی هستیم، اظهار داشت: در یک سال آینده توانایی تولید سوخت صفحه ای را خواهیم داشت.