قطب معادن کشور فاقد کارخانجات فرآوری است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده ظهر یکشنبه در جریان دیدار با اعضای هیئت مدیره خانه صنعت و معدن آذربایجان غربی با انتقاد از کمبود کارخانجات فرآوری سنگ در استان افزود: آذربایجان غربی یکی از قطب های مهم سنگ های معدنی در کشور به شمار می رود و وجود این مشکل صنعت معدنی استان را با مشکل مواجه کرده است.

وی ادامه داد: در این راستا بخش قابل توجهی از سنگ معدن آذربایجان غربی به ویژه سنگ های تزئینی که ارزش افزوده قابل توجهی دارند، به صورت خام و با قیمت بسیار ارزان به خارج از استان صادر می شود.

جلال زاده در ادامه بیان داشت: با فرآوری سنگهای تزئینی می توان آنها را به نام استان به سایر استانهای کشور و اقصی نقاط دنیا صادر کرد که برای ایجاد فرصت های جدید اشتغال و افزایش ارزش افزوده سنگ های معدنی در استان، از سرمایه گذاران در این بخش حمایت می کنیم.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود، استفاده از تکنولوژی روز دنیا برای فرآوری کامل و بهره برداری بیشتر از سنگ های معدنی استان را برای رقابت در بازارهای جهانی ضروری دانست.

اکبر طاهری، سرپرست سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی نیز در این جلسه، اطلاع رسانی در خصوص ظرفیت های معادن استان، دعوت از سرمایه گذاران برای سرمایه گذری در بخش فرآوری، ایجاد صندوق بیمه سرمایه گذاران بخش معدن، فعال کردن انجمن تخصصی معدن کاران استان از جمله اقدامات این سازمان در بخش معدن معرفی کرد.

اکبر طاهری، فعالیت 350 نفر از فارغ التحصیلان زمین شناسی و معدن در معادن استان در جهت کاهش ضایعات را از دیگر اقدامات سازمان عنوان کرد.