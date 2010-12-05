کتاب پیشگامان هنر نوگرای ایران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر کتاب محمود جوادی‌پور در 124 صفحه و کتاب احمد اسفندیاری در 108 صفحه با مقدمه محمود شالویی، مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصرتهران و یعقوب امدادیان دبیر هنری نمایشگاه و مطالبی با عنوان "استاد محمود جوادی‌پور و آفریده‌هایش" و "استاد اسفندیاری و گوهرهایش" از مهدی حسینی، بیوگرافی به دو زبان فارسی و انگلیسی و آثاری از این دو هنرمند به چاپ رسیده است.

علاقه مندان برای تهیه کتاب‌های پیشگامان هنر نوگرای ایران می‌توانند به کتاب فروشی موزه هنرهای معاصر مراجعه و از تخفیف ویژه نمایشگاه استفاده کنند.

‌نمایشگاه "پیشگامان هنر نوگرای ایران" مجموعه آثار محمود جوادی پور و احمد اسفندیاری با نمایش بیش از 400 اثر از این دو هنرمند از روز یکشنبه 7 آذرماه در موزه هنرهای معاصرتهران افتتاح و تا پایان روز 30 دی‌ماه ادامه دارد.

علاقه‌مندان در خصوص بازدید از این نمایشگاه می‌توانند همه روزه به جز جمعه‌ها و ایام تعطیل از ساعت 10 صبح تا 6 بعدازظهر به موزه هنرهای‌ معاصر تهران واقع در خیابان کارگر شمالی مراجعه کنند.

