به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر منابع انسانی و تامیناجتماعی چین به همراه مدیرکل اداره بیمه خدمات درمانی، مدیرکل اداره بیمه تامین اجتماعی روستاها و مدیران و کارشناسان ارشد این وزارتخانه اعضای هیات وزارت منابع انسانی و تامیناجتماعی چین را تشکیل میدهند.
بر اساس این گزارش، این هیات ضمن دیدار و گفتوگو با وزیر رفاه و تامیناجتماعی و مدیران ارشد سازمانهای تابعه از مراکز درمانی و بیمهای صندوق تامیناجتماعی نیز بازدید می کنند.
تفاهمنامه همکاری بین معاون وزیر منابع انسانی و تامیناجتماعی چین و صندوق تامیناجتماعی همچنین در این سفر امضا می شود.
معاون وزیر منابع انسانی و تامیناجتماعی چین و هیئت همراه به منظور دیدار با مسوولان ارشد وزارت رفاه و تامیناجتماعی و سازمانهای تابعه این وزارتخانه امروز وارد ایران شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر منابع انسانی و تامیناجتماعی چین به همراه مدیرکل اداره بیمه خدمات درمانی، مدیرکل اداره بیمه تامین اجتماعی روستاها و مدیران و کارشناسان ارشد این وزارتخانه اعضای هیات وزارت منابع انسانی و تامیناجتماعی چین را تشکیل میدهند.
کد مطلب 1204361
نظر شما