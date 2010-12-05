به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر منابع انسانی و تامین‌اجتماعی چین به همراه مدیرکل اداره بیمه خدمات درمانی، مدیرکل اداره بیمه تامین اجتماعی روستاها و مدیران و کارشناسان ارشد این وزارتخانه اعضای هیات وزارت منابع انسانی و تامین‌اجتماعی چین را تشکیل می‌دهند.



بر اساس این گزارش، این هیات ضمن دیدار و گفت‌وگو با وزیر رفاه و تامین‌اجتماعی و مدیران ارشد سازمان‌های تابعه از مراکز درمانی و بیمه‌ای صندوق تامین‌اجتماعی نیز بازدید می کنند.



تفاهمنامه همکاری بین معاون وزیر منابع انسانی و تامین‌اجتماعی چین و صندوق تامین‌اجتماعی همچنین در این سفر امضا می شود.



