به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، ساخت این فیلم تمام شده و همه مراحل فنی آن انجام شده و سینک صدا و موسیقی فیلم مانده است که عباس رستگارپور کارهای لازم این بخش را انجام میدهد. به زودی نسخه اولیه فیلم سینمایی "پرنده باز" برای مسئولان حوزه هنری نمایش داده میشود، سپس تبدیل به 35 میلیمتری شده و در جشنواره فیلم فجر نمایش داده میشود.
این فیلم نخستین ساخته عطاءالله سلمانیان است و سرمایه گذاری آن را حوزه هنری به عهده داشته است. حسین یاری، ماهچهره خلیلی، هوشنگ توکلی، علی اوسیوند، رضا فیاضی و مهران رجبی در آن ایفای نقش کردهاند.
سلمانیان به عنوان دستیار و مشاور کارگردان در پروژههای "ایوب پیامبر" (ع)، "یوسف پیامبر" (ع) و "ملک سلیمان" (ع) حضور داشته است.
