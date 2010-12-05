آرامش در بازار سکه و ارز / دلار 1062 تومان در بازار آزاد

به گزارش خبرنگار مهر امروز (یکشنبه) بازار سکه، طلا و ارز به دلیل تعطیلی بازارها و بورسهای جهانی روز آرامی را می‌گذراند، به نحویکه قیمت انواع سکه به جز ربع بهار نسبت به دیروز تغییری نداشته است.

بر این اساس فعالان بازار قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را 375 هزار تومان، طرح جدید 350 هزار تومان و نیم سکه را 175 هزار و 500 تومان اعلام کردند.

امروز قیمت هر قطعه سکه ربع بهار آزادی با هزار تومان افزایش نسبت به دیروز 89 هزار و 500 تومان شد.

قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار نیز امروز 35 هزار و 730 تومان اعلام شد، این در حالی است که دیروز 35 هزار و700 تومان بود.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی امروز مانند روز گذشته 1414 تومان اعلام شد.

صرافان بازار ارز امروز قیمت فروش هر دلار در بازار آزاد را 1062 تومان و هر یورو را 1417 تومان اعلام کردند.