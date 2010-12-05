۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۱۷

11 هزار جوان داوطلب در گلستان سازماندهی شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: 11 هزار و 211 عضو داوطلب تحت پوشش این جمعیت در استان سازماندهی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد ابراهیی نعیمی ظهر یکشنبه در همایش روز داوطلب در گرگان افزود: تمامی مقاطع سنی عضو جعیت هلال احمر هستند و اعضای آن جوانان بالای 29 سال هستند.
 
وی اظهار داشت: این اعضاء از مهارت، تخصص، توانمندی و علاقمندی برخوردارند و در رشته های مختلف فعالیت دارند.
 
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: در طرح امداد نوروزی این جمعیت، یک جوان گلستانی یک روز بصورت داوطلبانه ارائه خدمات اداد نجات داوطلبانه داشته است.
 
نعمیمی بیان داشت: در استان زمینه برای کارهای داوطلبانه مهیاست.
 
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان عنوان کرد: مردم نوعدوست استان بیش از پنج میلیارد ریال به سیل زدگان پاکستان کمک کردند.
 
وی این کمک رسانی در سطح استان را بی نظیر عنوان کرد و گفت: در کمک رسانی به مردم غزه نیز بیش از یک میلیارد و 200 میلیون ریال کمک جمع آوری شده است.
 
کد مطلب 1204370

