11 هزار جوان داوطلب در گلستان سازماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد ابراهیی نعیمی ظهر یکشنبه در همایش روز داوطلب در گرگان افزود: تمامی مقاطع سنی عضو جعیت هلال احمر هستند و اعضای آن جوانان بالای 29 سال هستند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: در طرح امداد نوروزی این جمعیت، یک جوان گلستانی یک روز بصورت داوطلبانه ارائه خدمات اداد نجات داوطلبانه داشته است.
نعمیمی بیان داشت: در استان زمینه برای کارهای داوطلبانه مهیاست.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان عنوان کرد: مردم نوعدوست استان بیش از پنج میلیارد ریال به سیل زدگان پاکستان کمک کردند.
وی این کمک رسانی در سطح استان را بی نظیر عنوان کرد و گفت: در کمک رسانی به مردم غزه نیز بیش از یک میلیارد و 200 میلیون ریال کمک جمع آوری شده است.
