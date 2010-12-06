برنامه تامین اجتماعی زنان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تدوین می شود

طیبه صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمایندگان مجلس در بررسی پیشنهادات الحاقی، مرکز امور زنان و خانواده را موظف کردند تا برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده را تدوین و تصویب کند.

وی تصریح کرد: در ادامه فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت نهاد خانواده و استیفای شرعی و قانونی حقوق بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش خانوادگی و اجتماعی آنان یکی از موارد پیشنهادی نمایندگان زن مجلس ارتقای فعالیتهای مرکز امور زنان و خانواده بود که در برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید.

این نماینده مجلس افزود: بر اساس این ماده که به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب و به لایحه برنامه پنجم الحاق شد مرکز امور زنان و خانواده موظف است با همکاری سازمانها و دستگاه‌های ذیربط و با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها نسبت به تدوین و تصویب "برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده" اقدام کند.

وی گفت: مقرر شد این برنامه مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات حوزه زنان و خانواده، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در حوزه زنان و توسعه و ساماندهی امور اقتصادی و معیشتی زنان با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست باشد.

صفایی افزود: همچنین بر اساس برنامه پنجم دولت باید برای تامین اجتماعی زنان، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقا سلامت زنان، تقویت تشکلهای مردم نهاد، ارتقا توانمندیهای زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین ‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام کند.